《毒药屠杀漫威宇宙》公布：小虫美队灭霸全都黑化

漫威有多少角色把漫威宇宙屠杀了呢？不知道？不要紧，因为漫威最近又有一位知名角色来屠杀漫威宇宙，它就是漫威宇宙共生体“毒液”的新衍生体“毒药”。

▲封面

▲毒液化的“复仇者联盟”大战“毒药”军团

据悉，这是一款五期的漫威“大事件”，接续去年秋季的《毒液宇宙》大事件，正式名称为《恶毒》，由Cullen Bunn编剧，Iban Coello绘图，预定4月开启周更连载，作为漫威“毒液”30周年纪念作品之一，漫威还将打造多部“毒液”作品。

▲“毒液”入侵“X战警”

本作大反派为《毒液宇宙》引入的“毒药”，“毒药”是“毒液”Eddie Brock进入某个平行宇宙所碰到的“毒液”衍生体，它们是一种水晶体外星人，会消耗、同化它们的宿主。而我们的主角Eddie Brock，将连同众多多元宇宙被“毒液”黑化的超级英雄对抗“毒药”军团，比如蜘蛛侠、美国队长。

▲黑化的毒药版“灭霸”与黑曜军团

《毒液宇宙》中，虽然Eddie Brock成功阻止了“毒药”入侵平行宇宙的地球，但“毒药”找到了进入漫威多元宇宙的方法，它们找到了灭霸并成功与其合体同化，这个全新黑化版的灭霸将领导众多黑化反派的“毒药”军团屠杀漫威宇宙。

▲毒液浩克

▲毒液化的漫威超级英雄

“毒药”的目的很简单，暴露所有漫威的超级英雄，然后与他们合体、同化他们，之前的“毒药X”事件中，毒液和X战警不见踪影，看来漫威宇宙这次碰上了大威胁。

▲“毒液”电影粉丝版宣传海报

漫威今年还有索尼出品、汤老湿主演的《毒液》电影，据称大反派为屠杀，加上这部新漫画，漫威极大扩展了“毒液”世界，敬请期待。