《恶灵骑士2》导演：漫威电影无聊至极，R级才有意思

迪士尼还未开展漫威电影宇宙之前，各大片商发布了各种比较不错的独立漫威电影，比如由尼古拉斯凯奇主演的《恶灵骑士》，日前这部电影的续集导演Brian Taylor却对现阶段的漫威电影宇宙非常反感，称这些电影无聊至极。

▲“恶灵骑士”终极杀招：尿火

迪士尼近10年，完成了17部漫威电影，还包括联动的电视剧，不仅成为继《哈利波特》之后票房最高的系列影片，还开启了好莱坞疯狂的漫改影视潮流，各大片商效仿打造宇宙系列影视作品，甚至一些冷门漫画角色都开拍电影，比如腐兰兰主演的《分身人》。

▲《怒火攻心》电影，杰森·斯坦森主演

据悉，Brian Taylor还制作了杰森·斯坦森主演的《怒火攻心》系列电影，杰拉德·巴特勒主演的《天地逃生》，最近宣传制作Image漫画改编、克里斯托弗·米洛尼主演的R级风格电视剧《幻想快乐》表达了对现阶段漫威电影的看法，称这些电影无聊至极，拍摄R级才有意思。

Brian Taylor说：“漫威电影，我真的搞不懂，老实讲，这些电影太他妈冗长了，我觉得无聊至极，我找不到这些电影有啥有意思的。虽然我觉得他们包装做的很好，动作戏还行，技术性上没啥问题，而且还有很多我喜欢的演员，但是我就是不喜欢这些电影。”

▲克里斯托弗·米洛尼主演的R级风格漫改剧《Happy！》

不过他对一些非漫威电影宇宙的R级漫改电影比较有好感，他说：“我挺喜欢拍摄R级电影的，他们这方面做的不多，比如《罗根》和《死侍》就很棒，我认为R级漫改电影可以做的很好，我搞不懂为啥《自杀小队》不拍成R级，这电影就应该是R级才对。”

▲《Happy！》中的幻想彩虹小马“独角兽”

Brian Taylor编剧、执导、Syfy出品的漫改电视剧《幻想快乐Happy!》最近刚刚开播，好评如潮，一改Syfy多烂剧的局面，和漫画一样充斥大量Cult元素，克里斯托弗·米洛尼主演的前干警Nick Sax成为为黑帮工作的杀手以此来买醉嗑药，某次误打误撞，他身边出现了一只幻想、正能量的蓝色独角小飞马Happy，重口味、暴力、血腥、黑色幽默令人大呼过瘾。

▲《Happy！》剧照

▲《Happy！》剧照