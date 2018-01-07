谷歌员工自行车被当成公共服务，每周丢失250辆

凤凰网科技讯 据siliconbeat北京时间1月7日报道，谷歌五彩斑斓的员工自行车经常丢失并不是个秘密，但除谷歌外，外人基本上不清楚这个问题的严重程度。

谷歌投放这些自行车，旨在方便员工在公司广阔的园区和周边地区快速通行，而且还环保时尚。就在去年夏季，甚至有部分谷歌员工自行车被发现遗弃在史蒂文斯河中。

现在有媒体报道揭开了这个谜底，谷歌员工自行车平均每周丢失100至250辆。

《华尔街日报》刊文称，“通常而言谷歌员工自行车的丢失并非普通窃贼所为，许多山景城的居民都把谷歌的这项员工福利看作是公共服务。”

只是，有些人对谷歌员工自行车的使用，肯定会让谷歌“上火”，例如，68岁的莎伦·维奇（Sharon Veach）就向《华尔街日报》表示，她有时把谷歌员工自行车当作到谷歌“宿敌”甲骨文办公室的通勤工具。

维奇说，谷歌当然不想外人使用这些自行车，“但你要是想骑也没有问题”。

《华尔街日报》表示，山景城市长肯·罗森伯格（Ken Rosenberg）甚至承认，在谷歌园区参加完一次会议后，骑着谷歌员工自行车去看了一场电影。

谷歌最近为1100辆自行车中的约三分之一安装了GPS追踪装置，数据显示，每辆自行车每天平均使用6次，行程约10公里。

《华尔街日报》1月5日刊文称，谷歌有30名员工负责寻找遗失的自行车，他们携带防水连脚裤和钩子，从一条河中捞被遗弃的自行车。在去年7-9月期间，谷歌每周能找回70-190辆自行车，占丢失自行车的约三分之二。

谷歌想使这些自行车只为员工服务还真不是件简单事。谷歌负责交通事务的高管杰拉尔·波斯基（Jeral Poskey）就向《华尔街日报》披露了一件趣事，一次，他看到一名貌似无家可归的女性在骑着一辆谷歌员工自行车，走上前去想问问啥情况，“她看起来很恐慌，但随后向我出示了谷歌员工徽章”。