喝酒不能操控无人机！否则在这里将算作醉驾

【TechWeb报道】1月7日消息，“喝酒不开车、开车不喝酒”、“司机一滴酒、亲人两行泪”这样的标语大家一定都不陌生，关于开车与喝酒的问题，国内一直下大力度整治规范，以保证安全。不过醉驾这个词很快就不局限于开车了。根据美国新泽西州众议院的决定，即将表决一项新的法案，就是禁止醉酒操控无人机。

这个法案目前已经在该地区的参议院通过，一旦得到众议院的通过，意味着在该地区饮酒驾驶无人机达到一定条件之后，最高可以被判处6个月监禁和1000美元的罚款。

当然该法案中，还有一些其他的约束行为，比如利用无人机追逐野生动物或操纵无人机飞越监狱上空等行为等等。

根据专家表示，美国目前至少有38个地区打算在本立法年对无人机行为设限，目前已经有至少9个州禁止无人机在监狱附近或者上空飞行了。无人机运送毒品等管制物品进监狱的事情在英国和美国频繁出现，以至于引起了相关部门的警惕。

实际上无人机惹祸的问题频繁出现，世界各国都在研究如何限制无人机的使用。2015年，一架四轴无人机在白宫草坪坠毁，好在没有造成任何人员受伤。国内也有很多案例，尤其是无人机骚扰正常航班的事情曾经经常出现。去年春晚昆明外景地曾经击落了数十架企图窥视的无人机，一时间引起热议。