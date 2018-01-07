拒绝被降频！这些手机充电常识不得不知

每到iPhone越用越卡的时候，我就知道又该换新手机了，直到今天才知道这一切原来都是套路……配置不行我就忍了，降频是什么鬼？！！

原来苹果悄悄在系统中加入了电池检测程序，对于电池已经化学老化的机器来说，它会降低CPU的运行频率，目的是减少意外关机的现象。其实苹果也是一番好意……

受伤最严重的当然是我这样的iPhone老用户（用的还是两年多前发布的6s），毕竟电池已经服役了那么长的时间，化学老化在所难免。通过第三方软件查了下电池的使用情况，损耗达到了25%，本来觉得两年多损耗25%也没什么，但凡事就怕对比。

问了下当时一起买iPhone 6s的小伙伴，没想到他的电池损耗才8%。我就纳闷了，同时买的手机，为什么他的电池保养得这么好，难道我的充电方式不对？经过我的一番虚心求教，发现给手机充电还真有不少学问。

原来我总是听见电量不足提醒时才想起来要去给手机充电，或者出门在外忘了带移动电源，把电量耗光后再去充电，其实这样对锂电池的损伤特别大，因为把电量用光造成的深度放电会影响电池内锂离子的性能，经常这样深度放电会加快电池容量缩减的速度。

所以没事儿就把充电线插到手机上，而且出门时一定要记得带上移动电源。

手机一直插着充电会有危险吗？一般来说，现在手机的充电电路加入了多重过充保护机制，当手机电池充满电之后会停止充电，不过有些手机电池充满后并不能完全断开与电源的连接，长时间连着充电器会使电池一直处于高压状态，影响电池的寿命及安全性能。

所以手机整晚充电并不是那么安全。

▲手机隔一段时间不用时应该保持50%的电量

另外，因为经常从手机组借一些最新的机器来体验，iPhone 6s会搁置一段时间再拿出来用，这时候它其实应该保持50%左右的电量，既不能把电池完全耗尽，因为这可能会让电池陷入深度放电状态，造成不能再充电的后果，同时也不能完全充满，满电状态下长期静置电池损耗相对来说更大一些。

▲别让手机壳影响散热

最后，朋友还提醒我别用散热不好的手机壳，因为它会让充电时产生过多的热量，对于锂电池来说，高温环境下不仅会在电池内部发生一些负面的化学反应，还会影响电池寿命以及安全性能。

虽然我知道更换电池后手机还是会卡，但至少不会再担心系统“降频”在伤口上撒盐。这件事儿也让我明白了手机充电决不能任性，正确的充电方式可以延长电池的使用寿命，过两天换上新电池后一定要养成好的充电习惯。