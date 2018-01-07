马来西亚重启MH370搜寻：找不到残骸不付钱

IT之家1月7日消息 据中国日报网1月7日的报道，来自据美国福克斯新闻网的消息显示，当地时间1月6日，马来西亚政府宣布已批准美国海底探测公司Ocean Infinity重启对马航MH370航班客机的搜寻工作。

Ocean Infinity声明表示，该公司的搜寻船“海底建造者”（Seabed Constructor）1月2日已经离开南非德班港，“海底建造者”搭载有数个无人驾驶潜艇，可潜入海底进行自主搜索。

值得一提的的是，本次重启搜索建立在“找不到残骸就不付钱”的基础之上，这也意味着只有Ocean Infinity搜到了残骸，才能获得相应报酬。

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MH370事件回顾

2014年3月8日，载有239人的马航MH370航班在从马来西亚吉隆坡飞往北京的途中失联。 2015年1月29日，马来西亚民航局宣布MH370航班失事，并推定机上所有人员全部遇难。 2016年7月22日，马来西亚、中国、澳大利亚三国交通部长召开会议决定，如果在当前划定的12万平方公里的搜寻范围内没有找到MH370航班，将结束搜寻工作。 2016年9月15日，马来西亚交通部发表声明称，今年6月份在坦桑尼亚海岸发现的飞机残骸确认属于MH370航班，是客机的外侧襟翼残片。

飞机上有227名乘客（其中中国公民153人，中国台湾1人），机组人员12名。