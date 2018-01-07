美媒：马云在美扩展业务为何这么难

1月7日消息，据华尔街日报报道，本周，在一个美国国家安全小组进行了三轮的交易审核以后，蚂蚁金服没能如愿达成对美国达拉斯公司MoneyGram International（速汇金）的并购。这是长期以来一直寻求拓展美国市场的马云遭遇的最新挫折。

蚂蚁金服已经成为中国最大、最具价值的私有金融公司之一，旗下的支付宝在国内坐拥数亿的用户。

蚂蚁金服还进行了国际扩张，但一直以来它都没能在美国市场占据重要的地位。其对MoneyGram的12亿美元收购交易，本可让支付宝立即在占据一席之地，同时也让它能够向MoneyGram的客户推销宣传它的服务。MoneyGram在全球200个国家共计拥有大约24亿个银行账户或者移动账户。双方近日宣布交易终止，放弃长达一年的游说美国海外投资委员会通过交易的努力。

中国市场研究集团创始人兼董事总经理雷小山指出，虽然马云拥有国际化雄心，但对他来说美国很长一段时间以来都是一个难以捉摸的市场。尽管阿里巴巴在中国取得了巨大的成功，但相比亚马逊、eBay等已确立自身地位的公司，它的电商服务在美国并没什么需求。美国信用卡渗透率高限制了支付宝的扩张可能性。

雷恩说道，鉴于目前美国和中国之间的贸易颇为紧张，马云和其它的知名中国公司可能会更难收购美国的公司。

周三，中国外交部发言人耿爽表示，政府鼓励中国企业在依照市场规则和遵守法律法规的基础上展开海外投资。“与此同时，我们希望美方能够为中国企业提供公平且可预见的环境。”

阿里巴巴还遇到其它的一些挫折，即便它已经在2014年成功在纽约证券交易所挂牌上市。虽然该电商巨头在所处理的交易价值方面明显高于美国的电商公司，它也已经推出了诸多的国际项目，但在全球最大的经济体里，它仍然只是个小角色。

2014年6月，阿里巴巴尝试通过推出出售服饰和工艺品的美国购物网站11 Main来打入美国的在线零售市场。该项目没有取得什么进展，一年后阿里巴巴便将该网站出售给纽约的电商网站OpenSky。

去年，阿里巴巴采取了不同的策略：寻求吸引美国小商家向美国消费者出售产品。在6月底特律的一个两天大会上，在玛莎·斯图尔特（Martha Stewart）等名人的助阵下，马云向美国商户发表演说，宣传向中国日益壮大的中产阶级出售产品的益处。

他希望说服小商家在阿里巴巴的平台上出售它们的产品，创造足够高的销售增长来刺激就业。2017年1月，在与美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）会面期间，马云承诺帮助他创造100万个美国工作岗位。

一个潜在的复杂因素是，阿里巴巴旗下的淘宝网被列入美国政府的全球“恶名市场”（出售假冒商品）黑名单。2016年12月，美国贸易代表将淘宝网重新列入该名单的时候，阿里巴巴质疑该举是否可能受到政治环境的影响。

蚂蚁金服方面仍然想要打造一个具有竞争力的国际网络，但没有MoneyGram，扩张进程可能会减慢。该公司一年前称想要在2025年实现20亿用户的目标。目前它的用户量约为5亿——这意味着要达到目标，蚂蚁金服必须要开拓海外市场。

到目前为止，该公司已经在一些主要市场收购了电子支付网络，比如两年前在印度收购了Paytm。另外，它在亚洲、北美洲、欧洲和澳大利亚也建立了支付业务合作，携手银行和零售商为中国旅客提供使用支付宝的销售点。

“建立自有的网络要比收购一个网络困难得多。”Ernst & Young亚太区金融科技主管詹姆斯·劳埃德（James Lloyd）指出，“我不会说，现在有很多的资产让你收购来建立这样的网络。”

目前，蚂蚁金服在美国取得的进展包括：与支付处理商First Data和硬件制造商VeriFone达成合作；2016年将光学技术厂商EyeVerify收归门下。周二，蚂蚁金服国际业务总裁道格拉斯·费根（Douglas Feagin）在声明中表示，公司现在计划与MoneyGram建立新的战略合作，提升它的国际汇款能力，专注于在中国、印度和菲律宾的汇款服务。