美国一女大学生宣布：将和《俄罗斯方块》结婚

一位来自佛罗里达州的年轻女士分享了她计划在大学毕业后将和电子游戏《俄罗斯方块》结婚的消息。根据外媒Mirror报道，这位名叫Noorul Mahjabeen Hassan的女大学生是一名恋物者。

她说她曾经和一个名叫“皮埃尔（Pierre）”的计算器有亲密关系，后来还被铁轨、iPod和GPS系统所吸引过。目前，这位姑娘正沉迷于《俄罗斯方块》不能自拔，她在自己的房间里摆满了《俄罗斯方块》相关的物体。她表示，自己计划在从佛罗里达大学毕业之后的两年内和《俄罗斯方块》结婚。

Noorul于2016年9月开始和益智游戏产生亲密的关系，她有时每天花费12个小时在网站、手机和Gameboy上玩游戏。她表示：“我觉得《俄罗斯方块》实在太美了，他是完美的，他能刺激我的思想，我也能从身体上感觉到人与人之间的关系。我非常爱他，对他十分满意，我还为他花了许多钱。”Noorul表示，自己现如今能安然入睡都是因为屋子里有各种《俄罗斯方块》物体的陪伴。

Noorul表示，她一直对铁轨、iPod和跑步机等感兴趣，甚至曾经在10岁的时候爱上过GPS。“我不知道为什么，每当任何人提起GPS我都会十分害羞，我总是找各种借口去车上使用GPS，我会尽量和它靠的很近，也会尝试着去触摸它，感受它的声音，这使我非常开心。”

“我没有对任何人造成伤害，我的行为有什么问题？许多人觉得这很奇怪，但我需要他们给我一个合理的理由，为什么我不能和《俄罗斯方块》约会？他们没法说服我。”Noorul这样说到。