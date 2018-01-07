扒一扒CES 2018不容错过的10款产品

2018年国际消费电子展（以下简称CES2018）将于1月8日至12日在美国拉斯维加斯举行。据悉，本次展览吸引3900余家企业参展。CES作为一年一度世界上最大、影响最为广泛的消费类电子技术展，国际知名的传统消费类电子厂商和IT核心厂商均将其视为公司最先进技术理念和产品发布的重要平台。

随着各大厂商的新品发布和官宣，有哪些新科技值得我们期待呢？

LG：ThinQ沟通家居

作为CES展会常客，本届展会上，LG将正式推出语音交互平台ThinQ，该平台集成了LG自家的人工智能引擎DeepThinQ。ThinQ基于该引擎的深度学习技术打造，提供有智能语音激活与连接控制。而旗下的OLED和Super UHD智能电视产品线就将迎来全新的ThinQ AI技术。

用户可以轻松通过电视遥控麦克风控制ThinQ，用户可以与电视遥控器进行对话，指导它“搜索某部电影的配乐”、或者“看完这集节目后就关机”，在我们的认知之中这便是与电视进行语音交互的最好方式。

除了电视之外，LG的ThinQ还可支持包括智能吸尘器机器人、空调、空气净化器、智能灯泡、智能音箱等智能家居产品。

三星：Soundbar还原最真实的声音

作为全球电子领域巨头的三星，自然会出席，本届CES展会上，除电视等传统显示产品外，还将推出最新壁挂式电视音响，型号为NW700 Soundbar Sound +。

新的Soundbar将成为MS650 Sound +型号的后续产品，还将加入更多声音优化技术，功能包括失真消除，宽范围高音扬声器和多扬声器控制。失真消除技术堪称这款产品的黑科技之一，它可预测扬声器移动结束时的失真，并在失真实际发生之前进行必要的调整。

此外这款Soundbar还拥有三种模式-智能模式，标准模式和环绕模式。

小鹏汽车：颜值内在再升级

CES展会肯定少不了汽车的身影，这几年还一度抢了主角的风头，尤其是互联网车企，造车好不好不能定论，造势绝对厉害，各种新车信息占据着“新闻头条”都是家常饭。

小鹏汽车2.0版将出席CES展会，虽相隔上一个版本才几个月，但在颜值上有了很大的提升，新款车型采用了分体式大灯设计，远近光采用了全LED光源。三条LED光带组成的造型，非常像武士的光剑，极具未来感！

车顶采用悬浮式设计，不仅可以降低风阻系数，而且给人一种非常强烈的视觉冲击感。腰线看起来也非常强劲有力，一直延伸到尾灯处，车身整体设计感更强。除了颜值造型上的改善，据说在续航里程、自动驾驶等方面体验有带来大幅度的提高，一起期待小鹏汽车在CES展会上重磅亮相把。

Byton：概念电动车首秀

拜腾(Byton)，来自中国的创业公司将在CES上首次推出其首款电动车，该公司将这款汽车称为SIV，这是一个全新领域和概念车型，这个名字融合三个不同的理念，即智能互联网终端、豪华起居室、纯电动汽车。

拜腾SIV将智能人车交互系统作为SIV的核心亮点之一，所谓“共享”是指屏幕显示内容可与车内其他乘客共享，营造出共享客厅的感受，且前排和后排的乘客都可以用手势控制屏幕。拜腾方面介绍，SED大屏主要分为三块信息区，驾驶者正前方区域为主驾驶信息区，可显示挡位、速度和电量情况等常用信息。

CES展上，拜腾还将推出开放的数字云平台BYTON Life。这是一个连接应用程序、数据和智能设备终端的开放式数字云平台。按照官方的说法，BYTON Life是拜腾实现无缝互联体验的核心。将配备更完善的导航、音乐、电话、泊车等基础功能，实现手机与汽车的实时同步，为驾驶者和乘客量身定制个性化的应用程序。

惠威HiVi：无线音响环绕

缘于HiVi惠威多年来的技术积淀，HiVi惠威再次于众多竞争品牌及产品中斩获殊荣，本次获奖的HiVi惠威Phonism 1中文译名为：幻境。Phonism 1是一款造型独特新颖的云端无线智能音响，长椭圆形铸铝合金箱体，表面抛光后喷涂黑色高亮涂层，宛如一款来自未来的音响产品。

Phonism 1采用了360度扩音设计，令声音均匀地辐射到整个听音空间，让用户全方位地体验到声音的曼妙，仅仅只要一只音箱，便可缔造空间内的自然立体声场。

在声学结构上，Phonism 1搭载了一只26毫米金属球顶高音、一只4英寸中音及一只6.5英寸超低音。其中高音和中音单元垂直朝上，利用两个声学反射锥将声波呈水平均匀扩散；低音单元则垂直向下，利用半球形反射面对低频进行优化，增加低频量感。

Phonism 1坚实的弧形铝合金腔体使得音箱几乎没有箱体谐振，腔体内的驻波也大幅减少，让播放的低音更加干净。Phonism 1具有充足的功率储备，能在低失真下播放大声压的音乐，具有良好的动态播放特性。

三星：游戏玩家新神器

三星全新曲面显示器为34英寸，配有一根Thunderbolt 3数据线，其数据传输速度比普通USB设备快4倍，能够以高达每秒40G的速度传输数据。

新型的Thunderbolt 3接口还将允许显示器提供高达85瓦的笔记本充电电源。同时加入广角预视技术，提供了178度的观看视角和125%的彩色再现率。绝对是专业游戏玩家攒机的首选。

Segway-Ninebot：Segway Loomo系列机器人

在本届CES上，Segway-Ninebot旗下的Segway Loomo系列机器人将会与媒体及观众见面，并将发布面向消费者的Segway Loomo机器人家族的新成员。展会期间，Segway Loomo系列机器人将会在其展区进行现场展示并与现场观众人机互动。作为Segway-Ninebot在CES 2018上的重头戏，Segway Loomo系列机器人无疑将是最大的亮点之一。

同时，Segway-Ninebot旗下多款智能出行产品也会如约展现在观众面前，其中包括Segway i2、Segway x2、Segway miniLITE、Segway miniPLUS、Ninebot miniPRO、Ninebot One S1、Ninebot One Z、Ninebot E+、Ninebot KickScooter、CityGo等全球顶尖的智能短交通创新技术和产品，为媒体和参展嘉宾带来一场将科技与创新完美结合的时尚酷玩盛宴。

索尼：复活Aibo宠物狗

14年，索尼关闭了电子狗的服务，不再出售时。那些真爱用户却被索尼“遗弃”了。有消息称，索尼正在研发全新的具备智能家居功能的电子宠物狗产品，正式确认了这一重磅产品回归信息。

新款将被直接命名为Aibo（型号为ERS-1000)，需要配合My Aibo应用和订阅服务才能使用新款Aibo电子狗，新Aibo用户需要订阅至少3年期月费26美元的服务计划，服务包括Wi-Fi和LTE网络连接功能，提供云端备份，并访问My Aibo应用的功能，同时Aibo品牌也被正式重启。预计CES展会将会看到全新的电子狗Aibo。

Cota：无线充电不遥远

Cota平台有三个主要组件：Cota发射器，Cota接收器和Cota云。Cota发射器外形上有点像个垃圾桶，或者可以是其他形状。它能真正像WiFi一样，为运动中和远处的物体进行无线充电。Cota接受器不仅有手机套组件，还提供了能够无线充电的5号电池组件，这能让使用普通电池的设备也能直接获得无线充电功能。这可能是无线充电技术到目前为止最接近完美的一次，它将在消费电子产品、医疗、工业、汽车等领域发挥重大作用。

Cota已经通过FCC关键测试，2018年上半年将获得FCC物联网设备批准。在此次CES 2018电子展上Ossia展位即可亲眼看到它。这项3W无线充电技术采用了915 MHz的ISM频段，无需在目视范围内配备充电板或导线，只要在接收端配备一颗接收芯片即可。预计这项技术可为桌面上30台设备提供无线充电所需的能量，不过分享的功率会随着充电距离、设备类型、以及耗电量等因素而有所差异，充电距离越远，功率越低。

总结：CES的看点当然不止这些，不仅仅是家电和汽车，作为最大的科技展之一，各种各样的数码产品都会在其中有所展示，之所以能成为很多人所期待的科技盛宴，除了展示目前最新科技技术和产品外，还引领接下来一年技术发展方向。