在《星球大战》中，谁的存在感最强

盼望着盼望着，已经在其他国家和地区上映了快一个月的《星球大战：最后的绝地武士》，终于在上周五（1月5日）正式登陆了中国。不过跟它在北美叫好又叫座的佳绩相比，中国观众对它的反响并不算太激烈。本周末，一部爱情喜剧以黑马之势赢过了这部太空情怀大作。

其实也不难理解中国观众对《星球大战》系列的冷淡反应。尽管第一部星战电影在1977年就已问世，并且几乎开创了电影史上的一个高潮，但直到2016年，拿下《星球大战》版权的迪士尼才把这系列电影正式引进中国。在那之前，《星球大战》系列也只是在小众的星战粉丝圈子里刷一刷存在感。

虽然两年的时间还不足以像在其他地区一样培养出一代忠实的星战粉，但电影中各个角色的突出表现，足以在那些对宇宙、太空以及科幻电影感兴趣的观众心中，留下深深的烙印。

跟已经被大家所熟知的漫威宇宙和DC宇宙一样，《星球大战》系列也是一个内容丰富、浩瀚无垠的“宇宙”。在每部《星球大战》电影的开始，都会出现那句熟悉的台词和背景音乐：

很久很久以前，在一个遥远的银河系……（A long time ago in a galaxy far,far away……）

这个“银河系”，不是我们传统认知意义上的银河系，而是包含有核心区（Core）、内环（Inner Rim）、中环（Mid Rim）、外环（Outer Rim）、扩张区域（Expansion Region）、殖民区域（Colonies）、西境（Western Reaches）、未知区域（Unknown Regions）等在内的一片浩瀚星系。

（图片来自：Nerds On Earth）

在这片星系里，每一个星球上都有自己的居民。他们之中，有勤劳善良的正义人士，也有邪恶黑暗的反派。

如今，加上近期上映的《星球大战：最后的绝地武士》，星战系列电影（不包含外传）已经出到了第八部。尽管一开始乔治·卢卡斯采用了“先拍四五六部再拍一二三”的倒叙手法，但故事的三条主线始终不变：

银河共和国被篡权为银河帝国，共和国维护者成立反抗军对抗新的银河帝国；

绝地武士的斗争与兴衰；

天行者家族的变迁。

而串起这三条故事线的，就是电影中的各个人物角色。他们或正或邪，还有的，亦正亦邪。但在这么多的角色之中，到底哪些人物的存在感更高一些呢？

（图片来自：Lustrious Charming）

数据分析师Jacob Olsufka在对《星球大战》系列前七部电影的数据进行分析之后，制作出了一个可视化的图表，来向我们展示这些出现在星战电影中的人物的出场时间。

在Jacob制作的这个图表中，《星球大战》系列中的人物大致被划分为了三种：光明的（Light Side）、黑暗的（Dark Side）和中立的（Neutral）。不过他也指出，这个分法并不绝对，主要是为了显示出差别，便于分析。

但是在电影中反抗军和帝国的激烈斗争的映衬下，双方的“势不两立”不可谓不明显。

（图表制作工具：Tableau）

帝国的最高统治者——皇帝（The Emperor）、选择效忠帝国的凯洛·伦（Kylo Ren）、西斯领主杜库伯爵（Count Dooku），都是明显的反派。

而天行者卢克（Luke Skywalker）、绝地大师欧比旺·克诺比（Obi-Wan Kenobi）等角色，也是根正苗红的正义使者。

但是对于达斯·维达（Darth Vader）这类由正转邪的重要人物，图表中也分别显示出了他作为绝地武士时的英雄表现，和转投邪恶帝国之后的黑暗一面。因为颇具反转效果的一生，他当之无愧地成为星战系列电影中出场时间最多的那一个。

而紧随其后的出场时间大户，不是天行者卢克，也不是帝国皇帝，而是机器人R2-D2。它成为少有的几个出现在所有星战电影中的角色。

同样很有存在感的机器人角色还有它的好基友C-3PO，它还在最新一部星战电影中登了场。圆圆的BB-8虽然也圈了不少粉，但由于它出现得太晚，想要上榜可能还得再等几年。

（图片来自：Getty Images）

在反派这边，对反抗军穷追猛打的帝国皇帝，成为达斯·维达之后出场时间最多的那个。不过在新电影中，他终于去领盒饭了。

而纵观七部电影，一个最显著的特征就是——正义终究会战胜邪恶。它不仅表现在故事情节的发展上面，也在人物角色的出场时间上面有所展现。

（在《星球大战7》中，反派的出场时间仅占全片的16%。）

在七部星战电影中，反派角色的出场时间最多不会超过全片的25%，而正面角色的出场时间最高则达到全片的79%。说明再厉害的反派，最后还是会败给正义的那一方。

（图片来自：YouTube）

不过在整个《星球大战》系列之中，来自正邪两方的力量对比本来就是电影的主旋律。就像原力呼唤平衡一样，正义和邪恶的力量总是此消彼长，从而引发永不停歇的探索和斗争。