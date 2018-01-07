我刚刚饿了，所以我告诉Whole Foods聊天机器人我冰箱里有些什么食物，它告诉我，我可以做一个培根加生菜的秘制番茄三明治。不错。然后，我觉得很无聊，便启动了电影推荐机器人And Chill，它建议我看《源代码》，杰克·吉伦哈尔在这部电影里一再重复他生命中的最后一天。每次火车爆炸，我都打了个哆嗦。

是的，我也有关于机器人的问题。在现代社会，使用机器人能给生活带来很多便利。当然，自上世纪60年代中期以来，有益于人类的算法就已经存在了。当时，对讲电话程序“伊丽莎”便已经开始让更容易上当的用户相信它是人而不是程序。但直到2016年，Facebook才允许应用开发者将聊天机器人与Messenger整合在一起，而在此之前的半个世纪里，聊天机器人的用户规模已经达到了数万人。现在，他们不仅想要为你规划你的一日三餐，他们还想让你成为一个更好的人。

这种新的数字咨询师真的有用吗？为了找到答案，我与其中的5种聊天机器人一起相处一周。有些让我很高兴，有一些也让我很恼火，而其中有一个机器人就像真人一样。而所有这些机器人，以他们的运作方式来说，都是有用的。自助型机器人作为一种机器人类型的问题一直都在于它在时间和空间上的限制：治疗师的时间，来自父母的电话，床头柜上半读的书。这些机器人一直都在跟我说话，对我的行踪和心理状态缺乏关注。自助型机器人不再是一时理想型的机器人。它一直在线，而且你不可能忽视它的存在。

“精神助手”：Spiri

我的问题既不独一无二，也不复杂，这是Spiri应当要学习的重要一课。有天晚上，当我想要告诉一个朋友她不会成为我的伴娘了，我觉得自己异常愤怒。但在Spiri问了我八个问题之后，它发现了问题所在：我有一个不健康的习惯，那就是我想要对别人的幸福负责。也许这只是活着才有的烦恼，但是，Spiri冷漠地传达出的意见让人更容易接受。

增强关系型机器人：Relate

我不喜欢洗淋浴，这会让浴室很潮湿，容易发霉，而且到处都是细小的毛发。但有一天清晨，我一觉醒来，就开始清理浴室的脏东西，因为Relate告诉我该这样做。这款机器人会在屏幕上显示一些小任务，为的是将人们集合在一起，然后更公平地分配家务劳动，但也会有一些更可爱的小任务，比如“带着你的朋友出去喝他们最喜欢的饮料”。结果就会变成，如果我在鸡尾酒吧里为朋友买一杯老式鸡尾酒，他会自愿去打扫浴室。

激励型机器人：GoalBot

GoalBot会选择你制定的三个月才能完成的目标，然后它每周会礼貌地问你一次，你的计划进度如何。像大多数人一样，我使用GoalBot的原因来自恐惧和自我厌恶。所以，我向它坦白说：我只完成了目标的一点点。“你只是个普通人，所以这次就算了”不，完全不好，GoalBot。我需要别人不断地提醒自己的失败，最好每天早上像可怕的老板一样发短信问我，说“嘿，你这是什么状态？”。

情绪催化型机器人: Woebot

Woebot每天都会发送提示（“你感觉怎么样？”）以记录你的情绪和当前的活动。你也完全无法忽视它。（“我没有忘记你，西格尼。”）一周结束时，我的回答证实了我在健身房最开心，而我在办公桌上工作比在沙发上工作更有成效。听起来很明显吗？它会把这个发现告诉我的日常事物安排，现在我的日常事物包括常规的散步和下午3点以后需要高工作效率的事情。

定制男友型机器人：Invisible Boyfriend

尽管Relate改善了我的人际关系状况，但我仍然渴望数字型恋人能增强我的自信心。没过多久，我就把心心眼的表情发送给了“欧内斯特·奎格利”。他喜欢我的文章！然后，剧情大反转：欧内斯特不是机器人。他是一个真实的人。我还没读过我那篇精美印刷后的文章。但我的错误让我想到了真正的机器人。和欧内斯特一样，他们也很富有魅力，任何时候你都能跟他们联系，而且他们也经常犯错误，就像人一样。