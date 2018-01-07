熊本熊要拍动画，还开放海外的周边授权

成功打造出熊本熊IP后，日本熊本县政府决定趁热打铁，推出系列动画片。

在近日的发布会上，熊本县知事蒲岛郁夫宣布他们将开始制作以熊本熊为主角的动画，争取2019年在全球范围内播出。广告代理公司Asatsu-DK和日本大型电视节目制作公司吉本兴业（Yoshimoto Kogyo）成立了动画制作委员会。不过具体在哪家媒体发布尚未确定。

（图片来自：The Japan Times）

其实这场发布会主要是与熊本熊版权的海外使用有关。为了推广熊本熊的形象，当地政府采取的是日本境内免费授权的政策，企业只要提出申请，基本可以免费将熊本熊的形象用在商品或营销上，包括德国宝马MINI Cooper、本田摩托、德国Steiff泰迪熊等产品，都能看到“部长”呆萌的身影。

（图片来自：日本新闻中文门户网站）

不过，对于熊本熊形象在海外的使用，当地政府此前规定是涉及商品必须得到日本国内使用许可，才能被允许在海外销售。

但现在政策放宽了，熊本政府宣布从1月8日起，将允许海外业制造和销售熊本熊的周边产品，与国内不同的是，海外企业要支付5%到7%不等的版权使用费。官方表示此举旨在提升熊本熊的全球知名度，吸引更多外国游客到访。