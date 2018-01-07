ofo海外扩张之路：从西雅图到全美十五城

2017年的圣诞节前夕，一抹柔和的阳光照射在西雅图这座原本多雨的城市。在市中心的一条主干道上右侧，几辆相同颜色和型号的单车穿行而过。

细心的市民发现，在过去的几个月中，这种单车从无到有，逐渐遍布城市街头。对于热爱骑行运动的西雅图年轻人，这种单车无疑是个“新物种”——没有固定的停车桩位，只需手机扫码解锁，即可骑行于城市的大街小巷。而这些单车有着统一的“着装”——黄色的车身上镶嵌上三个醒目的英文字母“OFO”。

这便是来自中国的新兴科技企业ofo带来的共享单车。自2017年8月进驻西雅图以来，ofo在短短不到半年的时间席卷了美国15座城市——从西海岸的加州到东海岸的麻省，ofo在全美各地得到运营许可，并得到当地政府与市民的欢迎。

中国企业首次获得运营许可

2017年8月17日，在西雅图的城市交通历史上，注定是一个特别的日子。这一天，这座热爱骑行运动的城市，将共享单车的运营许可首次发放给了一家来自中国的企业——ofo。

ofo也由此率先成为在美国城市中正式运营的中国共享单车品牌。

选择西雅图作为布局美国的首站，ofo表示既有必然性也有偶然性。据ofo美国区副总裁林文欣介绍，在进入美国市场之前，公司对全美进行了为期三个月的调研，从各州的政策、地形、气候、人口密度、出行习惯、交通状况等众多角度进行了筛选，最终选出了打算首批进驻的20个城市。

西雅图政府非常重视节能环保，此前在当地设置了有桩共享单车，但是效果并不是很好。因此政府希望能够从企业界获取新鲜的支持，为民众提供服务。同时，西雅图对自行车非常友好，当地有很多自行车道，这在美国并不多见；加上当地居民偏爱骑行，比较容易成为第一批用户——这为ofo的进入创造了契机。

此外，作为新的科技之都，西雅图汇集了微软、亚马逊、波音、星巴克、Costco等行业巨头，在技术交流、跨界合作、大数据研究等多个领域，都给ofo未来的开拓带来了无限想象空间。

林文欣同时坦言，除了西雅图，ofo最初十分看好加州的几个城市，也在很早就与当地政府有过接触：“虽然加州政府对ofo的印象非常好，但由于加州政治传统上极度自由，对企业进入当地的要求比较多也比较高，因此ofo进入加州的流程非常长，从谈判到进入有接近半年多时间。”

就在与加州政府的沟通和流程执行期间，ofo共享单车便在西雅图成功落地了。

然而，西雅图并不能代表美国的全部城市。据了解，美国政府会在企业进入当地时考虑到方方面面的细节，并且要求企业与交通部、市长办公室等所有相关部门沟通，流程十分繁琐。

与此同时，林文欣表示美国一些城市的政府单纯认为中国的共享单车是一种无序的发展，却看不到这种服务为人们带来的方便，这也为ofo的投放带来了不小挑战。

“我们很快意识到，不可能先拿一个城市做试点再展开到全国，各个城市需要同时铺开。”林文欣补充道。

从1城到15城

在西雅图顺利运营后，ofo开启了在美国的进一步拓展。作为“车轮上的国家”，美国的出行工具依赖于汽车，城市公共交通系统并不发达。但美国具有庞大的人口基数，很多城市的人口密度也非常可观，这就为共享单车的进入创造了客观条件。

ofo在进入每个城市之前，都需要向当地各个相关部门展示共享单车的功能和使用规则等，多数时候还要运用视频、照片、案例等进行反复沟通。在政府同意投放后，ofo还需要完成规定的众多流程，最终才能在当地投放和推广。

林文欣表示：“大多数美国人在拿到驾照前都会骑单车。ofo需要做的就是让他们意识到单车的方便性，看到这个出行工具的存在。”

但在现实推广层面，携“中国经验”的ofo在美国也非一帆风顺——这是一个与中国完全不同的政策、市场和文化环境方面完全不同的国家。林文欣举例，ofo曾经计划在美国一个重要的节日展开一场骑行活动。提前三周准备时，他们却发现实施该活动需要向政府报备以获得许可，否则集会就要被驱散。“举行20人骑单车的活动还需要向政府报备，这是之前比较难以想象的。”

在“遭遇”意外挑战的同时，ofo也“邂逅”过意外惊喜。ofo海外发言人蔡牧园表示，去年3月ofo去美国德州奥斯汀参加了“西南偏南”音乐节，当时公司租下了展位摆放100辆共享单车，免费为大家提供服务。在展示单车期间，当地政府发现展车很受用户喜爱，对ofo也非常好奇，因此主动与ofo交流，并经过沟通协调，最终确定了ofo共享单车可以于今年落地奥斯汀展开共享单车服务。

林文欣表示，在选择美国城市和区域的时候，如果一片区域中只有一个市中心，居民都是开车前往中心后离开，这里可能并不适合ofo；如果一片区域内有几个中心地带，各个中心之间的距离较为紧密，这里就比较适合ofo。

因此，目前ofo已在美国的华盛顿、洛杉矶、达拉斯、南迈阿密、伍斯特等15个城市及地区投放，主要针对位于市中心、人口密度较大的地区。

林文欣表示，美国不仅人口众多，居民的付费习惯也非常良好，只要他们认可一样事物的价值，就会乐于购买。目前美国人口和单车的匹配还远没有饱和，未来的盈利空间非常乐观。”