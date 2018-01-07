王思聪砸钱投知识竞答，也圆不了你的暴富梦

还记得全家人一起围在电视前看「开心辞典」「一站到底」类节目时的场景吗？

当节目选手碰到难题，还在皱眉思索时，你已经抢先在家人面前说出自己的判断。随后主持人公布结果，电视上的那个「天才」错了，前面所有努力功亏一篑，而你却答对了。那一刻的心情，有为选手感到可惜和懊恼，也有「在家人面前炫了知识面」的成就感。

知识竞答类节目的观众心中都有一个遗憾：可惜我没在上面。

还算不上全民竞答，但正在病毒式扩散

1月3日，随着王思聪生日当天发布的一条宣传微博，「冲顶大会」这个词进入了更多人的视野。

只要你答对12道题，就能拿到钱，随时提现，非常简单。

很简单粗暴的模式。每天固定几场直播限时竞答，每一场奖励金额5万或者10万元不等，只要12道题全部答对便可瓜分奖金。每道题限时10秒回答，答错或不答都马上淘汰出局，在各个问题中间还会穿插各种冷知识小科普。

从百度指数看，1月2日这个app已经引起了一部分关注，而在1月3日王思聪发布微博后，其搜索指数和实际知名度更是进一步暴涨。

同日，今日头条旗下西瓜视频app推出了同款直播竞答「百万英雄」；1月4日，谢娜、李诞、陈赫等明星也在微博为另一个同类app「芝士超人」做了宣传。

一时之间，似乎到处都是知识竞答类产品了。

（冲顶大会、芝士超人、百万英雄）

搜索相关信息时，我们会发现网上有大量网友在到处贴自己的邀请码。原因是用户成功邀请好友注册之后，便可获取一次免费复活的机会。这种邀请形式，加上「花点时间就能赚钱+学习知识」的噱头，使得产品即使不做宣传也能一圈圈传播开来。

尽管冲顶大会和芝士超人在2017年12月底就已先后上线，但到真正进入大众视野也才这两天的事。随着短时间内王思聪等大V宣传、品牌方发力推广及媒体报道等，知识竞答直播产品爆发式地受到了极高关注。

今日头条的百万英雄入局不算早，但行动力却极强，在短暂的时间内将产品成功上线，赶上了这一波爆发。

平台很着急，用户更着急

冲顶大会app在12月14日上线，在1月3日开始大力宣传；映客直播的芝士超人步伐也接近。从上线到爆发式增长，也就10天左右。

今日头条也在1月3日当天赶上了车，急忙忙地将百万英雄上线。

平台方如此着急的工作成果体验如何呢？爱范儿下载了这三个软件进行试玩，实测效果如下图：

冲顶大会直接在第一题便卡住不动，再后续就是技术故障页面了；芝士超人的视频画面还算比较正常，但题目弹出却延时了；百万英雄算表现最好的，全程体验非常流畅。

不过，不能抛开剂量谈毒性，也不能抛开用户量谈稳定。在爱范儿测试的这三场竞答中，百万英雄在线人数约为5万人，远低于冲顶大会和芝士超人，所以暂时还无法判断前者的服务器承载能力是否的确优于后者。但可以确定的是，在这段时间涌入这几个app参与竞答活动的用户们，体验大都不会太好。

当他们猛戳屏幕却没有得到反馈时，他们很着急；当他们看着奖金与自己失之交臂时，他们可能已经快失去耐心了。

但下一场的奖金还在，在线用户数依然在攀升，数据告诉我们，诱人的游戏并不会因为场地和规则的不成熟而马上被人们所抛却。

市场不缺低门槛高互动产品，但人们缺钱

尽管在国内冲顶大会可以算得上领先者，但实际上，这些直播竞答的产品模式全都来自另一个国外产品：HQ Trivia。

HQ由Vine联合创始人Rus Yusupov和Colin Kroll 共同开发，2017年8月上线，在三个月内迅速上榜并排前，被誉为2017年最热门iOS游戏。外媒曾报道，该公司希望能以1亿美元的估值筹资。

在此之前，我们不是没有提供互动的直播产品。但直播始终是网红的直播，弹幕始终是没有回复的弹幕。说有互动，其实主要还是单向输出。

所以有人认为，HQ式产品能火是因为市场缺少这类可人人参与的高互动性产品。然而，人人可参与的高互动产品——不就是游戏么？

我们也并非没有知识竞答类产品，近日与知乎合作的头脑王者小程序就是此形式。限时回答问题、过关升级、一一对战、好友排名……头脑王者的游戏模式已经较为成熟且足够趣味，我朋友圈里也有朋友沉迷，但它依然是一款小众的游戏。

HQ式产品的火热并不在于其模式有多创新，或是市场有多稀缺此类产品。老用户自邀请推广，新用户爆发增长，原因很简单只有一个——奖金。

HQ的成功被眼尖的国内创业者看到了，而当第一个模仿的入局者将这片市场被打开一小块时，其他大厂小厂一见便也纷纷想挤入。想加入游戏其实并不难，只需砸钱，准备好奖金，准备好服务器，然后用户自会上门来。

但拉来用户之后呢？平台会如何利用这些流量，又该如何留住用户？

激进还是保守

芝士超人app在成为app之前，还只是以映客app中一个直播节目的形式存在，随后才以全新app形态上线。对映客来说，这是一个全新的产品形态。

而今日头条的百万英雄目前并没有上线新app，而是直接在西瓜视频下方正中间放上一个大按钮。头条表示自己只是把这当成一个年末福利来回馈用户，活动只维持一段时间。如果今日头条今后坚持此方向的话，那么它与冲顶大会、芝士超人走的完全是相反的路。

我们都知道，光靠砸钱是不可能维持一个产品健康生存的。

据芝士超人团队向爱范儿透露，后续用户量扩增后，芝士超人将会采取类似1元报名入场的形式来筹集奖金。用户量越多，报名费也就越多，奖金也随之越来越高。而题库也将采取UGC形式，由用户出题。此外，在游戏形式上，将会设定更多不同的规则并增加场次，以使得用户能达到「随到随玩」的体验。

但不管是芝士超人还是冲顶大会都需要考虑的是，能赢取奖金的始终是少数用户，其余难以答对全部题的大量用户在失败后必然失去耐心，如何留住他们？

映客想把芝士超人作为一个独立的全新产品来运营，通过改变规则、游戏模式来使其健康运转。而今日头条似乎只想凑一波热闹，收割完用户便将其留在西瓜视频里。

这两种选择，前者激进，后者保守，孰优孰劣目前尚未分结果，但许多人已经在心中暗暗下了判断。