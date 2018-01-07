《正义联盟》粉丝华纳总部堵门，请愿发布扎导剪辑版

华纳DC电影《正义联盟》由扎克·施奈德执导，不过其因为家事中途弃导，转由乔斯·韦登补拍，但成品却因为华纳的干预变得节奏混乱，就连扎导儿子杰特·施奈德都对此抨击华纳，所以不难怪有大批粉丝请愿华纳发布扎导剪辑版，日前大批粉丝集结在华纳的加州伯班克总部堵门游行。

《正义联盟》粉丝开设了官方网站以请愿华纳发布扎克·施奈德的《正义联盟》剪辑版，支持者高达数十万人，按照计划，美国当地1月6日上午会有成千上万人聚集华纳总部游行。

不过只来了13个人，而且当天正值周末，无人上班，不知能否引起华纳的注意，还好他们拍摄了照片，粉丝们打扮成DC英雄形象，准备了“发布扎导《正义联盟》剪辑版”的宣传图请愿游行。

另外，美国当地1月5日，扎克·施奈德，斯皮尔伯格、盖尔·加朵共同出席了美国电影协会AFI颁奖典礼，扎克·施奈德被授予了奖项，以表彰其助力《神奇女侠》电影的拍摄，因为扎克·施奈德是这部电影的制片人，DC电影掌门人查尔斯·罗文还爆料，扎克·施奈德还将作为制片人协助《神奇女侠2》的拍摄。

据悉，乔斯·韦登接手后，华纳与其为影片注入了大量幽默元素，甚至一度将开场拍成了喜剧片，不过后来被修改为较为严肃的版本，但其他部分基调都为明亮。

不过，扎克·施奈德准备的黑超，超人与达克赛德过招中（《BVS》蝙蝠侠噩梦拍摄手法），亚特兰蒂斯群演、闪电侠女友、Vulko、正片中的卢瑟、丧钟、蝙蝠侠的一些炫酷画面等等都被删的一干二净。亨利·卡维尔之前还为此研读了《DC重生》漫画，看来只能算是做了无用功。

根据亚马逊德国的情报，《正义联盟》DVD与蓝光版时长为135分钟，比公映版多了15分钟，不过根据之前IGN编辑的爆料，这15分钟应该是乔斯·韦登补拍的加长版内容，而不是扎克·施奈德的版本，因为扎导的很多拍摄内容还未加入特效。

最近《正义联盟》在北美已经下映，未能超越《神奇女侠》、《超人：钢铁之躯》的佳绩，虽然国内最近将公映延期至1月1日，但看来只能增添一些“绵薄之力”，影片糟糕的评价，譬如混乱的节奏、尴尬的CG除毛超人才是最大的症结。

华纳DC明年仅有一部由温子仁执导的《海王》预定12月21日上映，正在拍摄的电影同样只有将打造为DC版“银河护卫队”的《沙赞》。