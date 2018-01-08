又到一年抢票时，今年的12306做到了这些改变

春运火车票开抢了，又要使出洪荒之力了~自12306推出了图形验证码后，每年春运都少不了对验证码吐槽一遍，买票都成了一门玄学，一不小心点错图案票又没了。不过今年的情况可能会好转，中国铁路总公司表示，今年春运网络购票需要验证码的比例将被压缩到15%以下。

识别码减少图形降低难度

图形验证码是12306在2015年为杜绝黄牛刷票而推出的验证手段，结果奇葩的题目、难以辨识的图片，没能挡住抢票软件，倒是难倒了一众网友。

中国铁路总公司表示，图形验证码的设置可以有效地防止黄牛和刷票软件的恶意刷票，但随后铁总对验证码进行了调整，删除了清晰度不高，难辨认的图片，并且承诺不断筛选更新、选择清晰度高的图片，让旅客更顺畅地购票。2017年春运，铁路又优化了售票流程，曾经给旅客带来不便的网购车票验证码再次进行重要调整，当时近六成车票发售时不再需要使用验证码。今年，铁总表示，春运网络购票需要验证码的比例将被压缩到15%以下。

腊月二十五和二十八为抢票双高峰日

今年春运首日火车票已于1月3日开售。根据铁路总公司发布的春运购票日历来看，腊月二十五到除夕是节前购票高峰，对应的网络抢票日是1月12日至1月17日，也就是说，下周五起将进入节前抢票最高峰。其中，腊月二十五和腊月二十八的热门地区车票抢票难度大。广东、北京、上海、浙江等城市出发的车票最为难抢，呈现“北松南紧”趋势。

开始放票的半分钟内，抢票成功率最高。这也要求旅客牢记购票日历，并且搞清楚自己要乘坐的列车具体放票时间。第一时间没有抢到票，则要争取余票放出时间与退票高峰期。

春运期间，每天整点与半点都会有余票放出，12：00/13：00/18：00的几率较大。开车前3天的19：00-20：00及开车前1天的12：00-13：00出现余票的概率也较高。退票高峰期有四个：放票之后的45分钟后，每天的22点至23点，开车前的15天，发车前1至2天。

新玩法：积分换车票、支付宝铁路里程计划、与微信合作

今年春运抢购火车票新增了微信支付，同时12306网站还新增微信通知方式，选择微信通知后，购票、退票及改签等通知信息将通过“铁路12306”微信公众号发送，列车运行调整和手机号码核验仍通过短信发送。

另外，年满12周岁的用户，可在12306官网、官方APP、车站会员服务窗等渠道，申请成为“铁路畅行”常旅客会员，购票乘车可以累积积分，积分可兑换12306网站指定车次车票。积分等于车票价格乘以5，单位以“分”计，四舍五入取整；兑换车票时，100积分等价于1元人民币；会员账户积分首次累积达到10000分时，即可用于兑换车票。

日前，支付宝也上线了“铁路里程计划”，用户在支付宝内领取“支付宝火车票权益卡”，加入支付宝铁路里程计划。此前有过使用支付宝购买火车票记录的用户，领取权益卡后，还可以获赠相应的历史里程。使用支付宝支付越多，能够获赠的历史里程就越多，最高可达500里程，而历史里程在2018年3月31日之前均可领取。

用户首次达到50里程以上，就获得里程兑换资格，在需要时，可以兑换相应的权益，蚂蚁会员在指定节日还可兑换额外的权益。此外，目前可供兑换铁路购票红包，下次使用支付宝购买火车票时可直接抵扣。

春节是每年最值得期待的一家团聚的时光，希望大家都能顺利抢到票安全回家，吃上妈妈做的家乡菜~