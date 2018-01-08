媒体曝小米2018年下半年IPO：雷军想要2000亿美元估值？

2017年最后一个月，参加完世界互联网大会，雷军就马不停蹄的奔赴美国夏威夷，参加了高通的2017年骁龙峰会，并罕见的接受了中外二三十家媒体的采访。此时，外界都在传小米正在筹备IPO，如此敏感的时间点，接受媒体采访一定会被问道。果然，在被问到此事时，一向对媒体诚实以待的雷军只回复了六字：没什么好说的。

但网易科技从接近小米高层人士获知，雷军确实在11月份与投行进行了接触；据其称，雷军同步了2000亿美元的目标，并受到了投行的认可。对此，网易科技再次向小米内部人士求证了关于IPO的事宜。该员工表示，上层领导已经找部分人约谈，提到了明年下半年会上市，但具体月份不得而知，在估值方面与外界所传相差无几。

据小米内部人士向网易科技透露，小米内部已经有人开始以950亿美元的估值回购员工手中的期权，哪怕手中只有几千期权就已经价值超百万了。

对此，网易科技也向小米公关求证，其表示：不予置评。

“上市是确定的，时间在2018年下半年”

2017年12月1日，外媒The information报道称，知情人知情人士透露小米正就最早于明年下半年首次公开募股（IPO）与银行展开洽谈。香港是最有可能的上市地点，但不排除在纽约上市。

对此，小米方面予以否认，称外媒报道存在偏差，具体偏差的是哪部分并没有解释。而雷军在随后骁龙峰会上接受媒体采访时也只是说了六个字：没什么好说的。

在随后的12月6日（2017年），路透社又透露小米已经邀请银行，下周五（12月15日）提交为该公司安排首次公开招股(IPO)事宜的标书。对于这则消息小米方面未作出回应。

事实上，这已经不是外界第一次传小米IPO了，不过，每次雷军4次都给予了否认。2016年3月份，雷军在接受采访时对IPO仍然给出了五年内不上市的表态，并表示小米不会为了上市而上市；在2016年夏季达沃斯上，雷军暗示小米2025年之前不会上市；而在2017年9月份，小米的首席财务官周受资表示，公司现金流等财务状况良好，上市并不是小米的首要工作；2017年11月份，再次谈到上市话题时，雷军表示，会到业务比较舒服的时候再IPO，态度已经有所转变。

直到2017年年底再有小米IPO的消息传出。接近小米高层的人士向网易科技透露，实际上，今年11月份，雷军与投行进行了接触，同步了2000亿美元市值的目标，并得到了投行一定的认可。

为此，网易科技再次向小米内部人士求证上市的传闻。该人士表示：上市是确定的，时间的话应该是2018年下半年，但具体月份并不确定。“领导单独找一小部分人说的，算是年终谈话的激励吧，但并不是对每个人都说了IPO的事。”该人士透露，“预计估值和外面传的差不多。”

当时，外界所传小米最高估值1400亿美元。

其实，除了该小米内部人士的确认，还有小米上市的一丝迹象：2017年6月份，雷军在小米办公室再度会晤了世界顶级投资人尤里·米尔纳（Yuri Milner）。

尤里·米尔纳是来自俄罗斯的世界顶级投资人，投资了Facebook、Twitter、阿里、京东、滴滴、今日头条等公司。早在小米成立早期，尤里·米尔纳的投资公司DTS就多次投资了小米，而且其本人还小手笔的投资了小米。据悉，DST要投资小米科技时，小米科技B轮融资已经结束，错失之后，尤里·米尔纳个人又投资了小米科技，随后小米的每轮融资都有DST的参与：2012年，DST领投了小米40亿美金估值的第三轮；2013年，DTS再次领投了小米第四轮融资；2014年，DTS跟投新一轮的11亿美元融资。

可见，尤里·米尔本人看好小米。事实上在2014年其接受媒体采访时也表示，小米有可能成为中国首个全球性消费品牌。而在在当时小米估值450亿美元的时候，尤里·米尔纳就表示，小米公司的估值还有望再翻一倍以上，达到1000亿美元。

2015年7月，小米还聘用DST前合伙人周受资为公司CFO。当时外界猜测投行出身的周受资可以帮助小米厘清财务关系，为未来的上市做准备。

在小米重要事件的关键点上，都有尤里·米尔纳的出现，而且与雷军有着众多财务上的交集，上市公司被考察的重点就是财务，在雷军会晤了尤里·米尔纳之后，就传出雷军与投行进行了接触，不免让人猜测此次的相见与上市相关。

虽然雷军多次表示“小米不缺钱”、“小米账上有超过100亿的现金量”、“小米没有资金压力”……但随着小米国际化进程加快，小米新零售的扩张、小米智能生态的布局，以及小米向上游产业链比如芯片的进军，仅靠目前的现金流和之前的融资是不够的。

华商资本王吉伟也表示，现金流充足不是企业不上市的绝对理由，小米目前上市对手机市场还是资本市场都是有利的表现，此时不上市，又待何时？

小米内部已有以950亿美元价格买卖期权

另外，据小米人士向网易科技透露，小米内部已经有人开始以950亿美元估值的价格收购员工手中的期权。

“目前几千期权便高达百万价值。”该人士表示，“上市之后，还有行权期，还有高额的税率，有些人感觉这样更值些吧，虽然老雷的目标估值是2000亿美元。”

比如说，小米在美国上市，根据美国税法规定，受益人持有股票的时间越长，可享受税收优惠的力度越大，但如果不满12个月的话，要缴纳高达39.6%的税率。

值2000亿美元吗？

2000亿美元市值是个什么概念？

根据IT桔子统计的截止2017年最后一个交易日收盘，互联网科技领域的中概股市值情况显示，腾讯控股市值31955亿元（4900多亿美元），阿里巴巴市值28491亿元（4378亿美元），百度市值5269亿元（809亿美元），京东市值3813亿元（586亿美元）。

2000亿美元市值意味着2/5的腾讯，1/2的阿里，2个半百度，3个半京东。

公开数据显示，前三个季度里腾讯的营收为1713.68亿元，阿里营收为1438.85亿元，百度营收为612亿元；以平均数字计算，全年的营收分别为2285亿、1918.5亿、816亿元。

鉴于小米目前并无真实的财务数据显示，我们只以一些新闻报道中的数据进行对比，首先是营收，据说小米2017年的营收将超过1000亿元，从营收对比上看，与腾讯、阿里进行对比的话，似乎真有望达到2000亿美元，但与百度相比，营收仅比百度多出20%，无法支撑2个半百度的说法

再来看看市盈率。

财报数据显示显示，在前三个季度，腾讯的净利润为479.4亿元，阿里净利润为412.87亿元，百度净利润为140.95亿元；以平均数字计算，全年的净利润情况分别为：639.2亿元、550.5亿元、187.9亿。

而小米2017年净利润被预测在10亿美元，这个数据仅为腾讯、阿里、百度被平均后全年利润的1/9、1/7、1/2.6，完全无法支撑2000亿美元的说法。

为了直观认识2000亿美元，我们还计入了京东的营收与净利润情况。

财报数据显示京东营收为2531亿元，净利润约为10.7亿元；以平均数计算，平均后其全年营收3375亿元、净利润14.25亿元。

在与京东对比时，小米1000亿营收完全无法在营收上与京东相比，而在净利润上倒是有望达到5个京东。

再与苹果对比：苹果2017年前三季度营收为1766.55亿美元，净利润376.37亿美元，市值突破9000亿美元；以平均数计算，平均后苹果全年营收为2355.4亿美元、净利润为501.8亿美元。

小米1000亿元营收约为苹果的1/16，净利润方面是苹果1/50，但市值要达到苹果的将近1/4，似乎有些太夸张。

来自CB Insights发布的全球最具价值的197家私营（未公开上市）科技创业公司榜单显示，美国Uber是全球最具价值的科技企业，估值680亿美元，小米则以460亿美元的估值排名第三。

近期发布的胡润研究院《2017胡润大中华区独角兽指数》中对小米的估值也显示：小米企业估值范围与新美大并列第三，在2000+亿元人民币（307亿美元），与传闻的2000亿美元相差巨大。

以1000亿营收和10亿美元净利润来看，小米想要达到2000美元的估值，只有可能是在营收上对比腾讯、阿里，或在净利润上对标京东。

2000亿美元：雷军的野心还是妄想

对于2000亿美元估值尚未得到小米方面的确认。如果雷军的目标估值真的是2000亿美元，那么，以目前小米的盘子，是否可以撑起这个估值？

先看一下小米历届融资后的估值：2010年底，小米全年累计融资4100万美元，公司估值2.5亿美元；2011年12月，获得9000万美元融资，估值10亿美元；2012年6月份，获得2.16亿美元融资，估值40亿美元；2013年8月，新一轮融资中估值100亿美元；2014年11亿美元融资，估值450亿美元，也是目前外界知道的小米最后一轮融资，此时小米的估值是2010年创办时期的180倍。

如果传闻中的2000亿美元估值为真，那就意味着是2010年的800倍。对此，华商资本的王吉伟表示，小米做了这么多年，盘子搞这么大，现在的业绩也算不错，加上后期资本的热捧，市值差不多应该在千亿美元左右。

经历2015、2016年的低谷期，小米手机2017年实现了翻盘：成为唯一一个能在销量大幅下滑后成功逆转的手机厂商。雷军在小米之家首个旗舰店开业时接受媒体采访表示，小米手机10月份出货量已经突破了7000万台，实现了年初的既定目标，2017年力争收入突破千亿的目标也提前完成。

而与2014年相比，小米认为自己不再只有“手机”，而是一个“超级大市场”。2016年7月份，雷军在阿里巴巴网商大会上提出新的铁人三项：硬件+新零售+互联网。

首先，硬件方面，除了手机，小米布局的智能家居生态链已经初具规模。按照当初雷军的计划，五年时间孵化100家智能硬件公司，目前小米生态链企业投资正在接近当初预期的目标。来自小米的官方数据显示，截至2017年6月30日，小米已经投资了89家。

而在2016年底，雷军在公开发言中透露，小米投资的智能硬件生态链公司，已经有16家年收入过亿，3家年收入过10亿，4家成为估值超过10亿美元的独角兽。

“这些硬件公司2016年的收入超过100亿人民币，今年预计会超过两百亿人民币，明年的计划是超过四百亿人民币。”雷军在2017年乌镇大会上表示。

来自某智能硬件公司的CEO向网易科技表示；“只要成为小米生态链企业，便能被其赋能，拥有它的渠道以及品牌背书，快速抢占市场高地。”

据了解，目前小米投资的生态链企业中，青米母公司新三板挂牌上市，润米母公司深交所创业板已上市，华米也启动了IPO。

其次，新零售方面有小米商城、全网电商、小米之家、有品四个板块。单小米之家，按照雷军的规划，小米2017年年底铺到250家，2018年年底500家，2019年1000家。“我的预计是未来5年时间，小米之家的营业额大概能做到100亿美金，就是700亿人民币。”雷军表示。

雷军也曾表示，小米之家未来要做中国一流的零售集团，而且要比拼世界级的效率。

罗振宇在跨年演讲中也提到了小米之家的坪效比达到了27万元/平米，仅次于苹果，全球排名第二，相当于4.5个优衣库，6个海底捞，6.7个星巴克，这意味着小米线下店可以盈利。

“有品”在小米、米家、小米生态链企业之外引入优质第三方品牌产品，目标也是2年时间打造一个成交额100亿元的平台。据知情人士透露，有品2017年交易额已超过50亿元。

最后，小米还有MIUI、互娱、云服务、金融等板块。

其实，在2017年小米之家首个旗舰店开业时，雷军就给2018年小米立了一个新目标：进入世界500强。按照2017年世界500强入围门槛216亿美元，小米2017年收入已超千亿元。

更长远的是未来十年将小米打造成一个实体经济的代表，做到1万亿的营业额。

第三方分析认为，雷军就是在围绕“手机+MIUI+电商”打造一个智能生态闭环，对标的是腾讯、阿里的商业生态。

如果真的如此，你认为小米估值能有多少？