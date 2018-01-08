比特币太热，犯罪分子开始转向其他加密货币

北京时间8日早间消息，比特币正在失去网络犯罪分子最初的狂热，网络犯罪分子正在将更多的兴趣转向一些不太知名的加密货币。

在过去的两个月里，一些为逃避追踪而设计、更具匿名性的加密货币价值上涨得更快。

业内人士认为，这来自多方面的原因：其一，比特币的价值“飙升”引发了公众以及政府的关注；其二，越来越多的执法部门开始使用软件工具来监视比特币市场；其三，一些防加密货币犯罪公司（比如Chainalysis）已经积累了更多的经验来识别比特币的流动，以防止“洗钱”活动以及其他犯罪活动。

当执法单位开始学会用软件监控比特币的时候，像门罗币这种具良好的隐私保护功能，能让使用者避免追踪的虚拟货币就快速成长。欧洲刑警组织在3个月的一份报告中提出警告，指出其他像是门罗币、以太币（ethereum）和Zcash等加密货币正在犯罪圈流行起来，网络勒索也开始要求被害人支付这些虚拟货币。网络安全公司Comae Technologies的创办人Matt Suiche表示，对勒索软件而言，门罗币如果不是最受欢迎的货币，至少也是最受欢迎的货币之一。

欧洲刑警组织（Europol）已经注意到，网络犯罪分子正在寻找其他加密货币来取代比特币以避免财务检测，在一份报告中指出：“其他加密货币，如门罗币（Monero），以太币（Ethereum）和Zcash代币（ZEC）正在开始流行。从近期发生的勒索软件攻击事件来看，越来越多的网络犯罪分子也正开始要求受害者采用这些加密货币来做为赎金支付。”

根据安全公司Wordfence的统计数据，在12月18日，每小时就有多达19万个WordPress站点遭到黑客攻击，而其目的就是利用这些站点资源挖掘门罗币。

门罗币创建于2014年4月，它着重于隐私、分权和可扩展性。与自比特币衍生的许多加密货币不同，它基于CryptoNote协议，运行在区块链上，模糊了与每笔交易相关的数据。这意味着交易不能追溯到个人用户，也使得它成为了比特币的完美替代品，因为它能够阻止执法机构追查犯罪交易。

网络安全公司Comae Technolgies创始人Matt Suiche表示，门罗币已经悄然成为了目前网络犯罪分子最喜欢的收入来源之一。

根据加密货币网站Coinmarketcap.com统计，门罗币在2017年最后两个月涨了整整3倍，达到349美元，目前价格在400美元左右。而一年之前，门罗币价格只有16美元左右。在执法机构盯上比特币之后，犯罪分子对门罗币更是趋之若鹜。