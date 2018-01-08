易拉罐可增强WiFi信号？用实验数据说话

自手机能上网后，WiFi信号的强度一直是衡量生活质量的一个重要标准。为了增强WiFi信号，人们就开始钻研各种各样的方法。

而在众多偏方中，用改装过的易拉罐套在无线路由器的天线上以达到增强WiFi信号、改善信号质量的法子，由于成本低、可操作性强，受到了不少网友的青睐，部分网友表示改造后WiFi信号确实更好，从1格到2格，2格到满格都可能实现。

这种“古老”的小窍门在今天已经很少人尝试了，不过我们还是很好奇，一个易拉罐真的可以增强WiFi信号？

WiFi信号强度和速度的关系

在做实测之前，我们认为套半个易拉罐这种做法是有一定作用的。方法的原理是把无线路由器的全向天线改造成简易定向天线，所以理论上在易拉罐那一面的焦点及附近区域，会有一定的信号增强效果。

不过，网速快的时候信号一定是好的，信号好的时候网速则不一定会快，这种情况下需要满足信号强度高，而且无线路由是以高速率把数据发送往数据节点的。道理这里就不展开说，在一般情况下，信号好还是可以认为网速就会快。

因此，我们不仅需要从实验中观察这种DIY方法对信号强度的影响，更重要的是对网速和稳定性的影响。

测试准备

测试用到的无线路由器和铝罐

DIY阶段挺简单的，这里就不作太多说明。需要注意的是易拉罐要剪开使用，不能整个套在天线中。

铝罐要做成这个样子，小心别割到手

另外，无线路由器是这种外置鞭状天线，竖直放置的情况下在水平方向的信号是最好的，如果要增强跨楼层间的信号强度，可以把天线的方向摆放成水平的，然后再套改装好的易拉罐。

最后得说明的是，这种DIY方法的弊端也非常明显，那就是易拉罐背面的方向信号会变差。

测试方法比较简单，我们在距离路由器0.5米和35米两个位置设数据采集点，分别测量有易拉罐和无易拉罐情况下的信号强度、延迟和下载速度3项数据（共计采集10次，取平均值）。

我们采用AirPort实用工具测试WiFi信号，测速大师测试延迟和下载速度

值得一提的是，35米的采样点和路由器之间相隔了3堵墙，条件会比较苛刻，但也更有参考价值。之所以选择35米这个距离，是因为这时WiFi信号已经变得很差了，测速时非常容易出现链接断开的情况，很适合测试易拉罐的信号增强效果。

由于我们使用的小米路由器3有四根天线，为免干扰，我们把两根5G信号的天线和另外一根2.4G信号的天线放倒，只保留一根2.4G信号的天线进行测试。根据鞭状天线的原理，直立的2.4G天线的水平覆盖范围比其它三根更广，我们也容易排除其余三根天线对35米处信号覆盖的影响。

合体后的效果图，只用了一根2.4G频率的天线做测试

测试结果

第一次测试中，得到的结果令我们非常意外，套上易拉罐后，35米处的信号和无易拉罐时相差不大，但延迟有显著提高，而且下载速度也大幅度下降。

注：除延迟和链接断开次数外，其余各项数据值越大越好

接着，我们对易拉罐的铝皮弧度进行一系列的调整尝试，在多次试验后才获得了比较好的测试数据：

注：除延迟和链接断开次数外，其余各项数据值越大越好

可见，在调整铝皮的弯曲姿势后，大部分数据都比没有易拉罐的情况下更好，特别是链接断开次数，在10次测速过程中，无易拉罐时共发生5次掉线问题，需要重新测速，而调整后只发生了1次掉线问题，也说明了这种改造确实是有一定效果的。

如上图，铝皮的弧度太小会影响信号质量

铝皮应该尽量舒展开，并且朝向需要改善信号的方向

不过，这种改造还是非常需要耐心，特别是最后的调整比较花时间。而且即便在一番折腾后，信号改善以及下载速度提升的收益都是很低的，这可能和我们使用的易拉罐铝皮面积较小有关。

用铝罐制作的定向天线

总的来说，易拉罐确实可以提升WiFi信号强度，但收益并不高。不过喜欢动手的读者，我倒是建议你们可以参考这个帖子上面的波导天线自制教程（www.turnpoint.net），制作效果或许更好的定向天线。这种定向天线的制作过程更加复杂且更具挑战性，不过看起来也十分好玩。