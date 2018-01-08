韩国监管机构将检查国内银行虚拟货币账户

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IT之家1月8日消息 虚拟货币在全球范围都掀起了热潮，很多机构对其都保持着谨慎的态度，韩国监管机构表示，将会对国内六家为机构开设虚拟货币账户的国内银行展开联合检查。
韩国金融服务委员会在记者会上表示，韩国金融监督管理局将在联合检查中核查银行是否遵守反洗钱规则，以及这六家银行下的虚拟货币用户是否使用了实名账户，同时，官方还将研究降低与加密货币交易相关风险的方法，特殊情况下，甚至可能关闭使用虚拟货币的机构。
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