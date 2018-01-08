英国星巴克要涨价了，这次是加在纸杯上

当我们谈论一次性纸杯时，总是默认它是可降解、环保的，但事实并非如此。

虽然从理论上来说，一次性纸杯的确可以回收，但为了提供一定保温功能，咖啡纸杯一般都会涂上薄薄的一层塑料，如果想回收，就得先将纸杯的纸和塑料进行分离。

问题是，英国只有三家进行分离处理的工厂，因此总体回收率非常低。英国国会议员Mary Creagh 表示：英国每年要丢弃25亿个一次性咖啡纸杯，那足以用来围绕地球五圈半了。但（这些纸杯）却近乎完全没有被回收。英国的咖啡店市场正在快速扩张，所以我们需要赶紧开启回收革命。

为此，英国议会提倡对用完即弃的纸杯征税，星巴克主动参与了这个提议。

（图自星巴克）

自今年2月起，伦敦的20-25家星巴克将开始试运行，对每个一次性纸杯额外收取5便士（1英镑= 100便士 = 8.8人民币），试行时间为三个月。这种征税的效果是先例的，（之前我们）针对一次性塑料垃圾袋收取5便士的额外费用时，就获得了很好的效果。英国民主党发言人Tim Farron 说道。但同时，也有人怀疑这种策略的有效性。

请将这个小小的费用增加，和星巴克那加份豆奶都得支付60美分的收费标准对比。

除此以外，星巴克还将加强推广力度，尽可能鼓励在店饮用顾客使用陶瓷杯，并继续推行客户自带杯减免25便士的优惠。但议会成员表示，只有1%-2%的顾客会自带随行杯。

（在国内，自带杯到星巴克也是可以减免部分费用，图自微博）

英国的“纸杯联盟（Paper Cup Alliance）”当然感到不开心，并认为，对于打包饮料而言，纸杯已经是目前为止最可持续并安全的方式。

英国制造的纸杯都采用可持续生产的原材料，生产和回收过程都负责任。我们也很注重提高回收率。而对咖啡增加税收，并不会改善乱扔废弃问题，但却会伤害消费者，并对原本已在面临危机的高街商业造成影响。

为了应对英国的纸杯回收问题，早在2016年，英国最大的连锁咖啡品牌Costa就已经开始在英国部分店内提供回收垃圾桶，并统一将收集到的纸杯送到处理中心分离回收。随后，星巴克也在英国部分门店推出这种垃圾桶。

（图自 Edie）

但总体而言，消费者这方面的意识还是比较弱。因此，这次会议上也有议会成员建议，没有店内回收垃圾桶的商家应该在杯子上备注“并不能广泛回收”，而具备店内回收系统的商家则应该在杯身上标明“只有在店内才能回收”，以提高消费者的意识。

对于这个建议，星巴克或Costa等咖啡品牌暂未作出回应。

此外，还有英国议会成员提出，如果这些纸杯没法全部被妥当回收，希望能在2023年能实行全面禁用。

题图来自 Coffee and Cocoa International