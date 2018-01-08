日本推出虚拟货币少女偶像团，借偶像力量稳定币值？

现在随着互联网越来越发达，现实中的货币的不方便也是越来越显现，一些数字货币开始在网络中展露头角。例如比特币在现在也是非常的火爆，从比特币之后还衍生出了各种各样的其他数字货币，全球各地也出现了大大小小的挖币矿场。

现在日本还推出了一个以虚拟货币为主题的偶像组合，组合中的每位妹子都代表着一种虚拟货币，感觉之后这些虚拟货币会更加的火了。

日本的Cinderella Academy公司宣布将推出一个新的偶像组合“虚拟货币少女”，这个组合的成立初衷是让大家更多的了解虚拟货币的各种知识，以防止错误的投资和诈骗等行为使得虚拟货币市值暴跌。感觉这少女偶像团体就是为了稳定虚拟货币市值而专门推出的。

“虚拟货币少女”成员一共有8位，分别代表比特币现金(BCH)、比特币(BTC)、以太坊(ETH)、小蚁(NEO)、萌奈币(MONA)、艾达币(ADA)、新经币(XEM)、瑞波币(XRP)8种虚拟加密货币。

“虚拟货币少女”表示本身不是一个投资和投机组合，而是要通过娱乐的方式来向大家宣传正确的虚拟数字货币知识，这个组合未来的Live还有场贩，都支持使用比特币、以太坊等货币进行结算。

之前日本还想要推出专门为拯救日本动漫而推出的新货币，要是能够发行，估计“虚拟货币少女”成员还会增加，到底是借偶像力量来稳定市值还是借虚拟货币来增加人气，很快就能在将来见分晓啦。