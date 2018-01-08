内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >IT资讯>网络

日本推出虚拟货币少女偶像团，借偶像力量稳定币值？

2018-1-8 15:16:55来源：游民星空作者：宁静海责编：守一评论：

现在随着互联网越来越发达，现实中的货币的不方便也是越来越显现，一些数字货币开始在网络中展露头角。例如比特币在现在也是非常的火爆，从比特币之后还衍生出了各种各样的其他数字货币，全球各地也出现了大大小小的挖币矿场。

现在日本还推出了一个以虚拟货币为主题的偶像组合，组合中的每位妹子都代表着一种虚拟货币，感觉之后这些虚拟货币会更加的火了。

日本的Cinderella Academy公司宣布将推出一个新的偶像组合“虚拟货币少女”，这个组合的成立初衷是让大家更多的了解虚拟货币的各种知识，以防止错误的投资和诈骗等行为使得虚拟货币市值暴跌。感觉这少女偶像团体就是为了稳定虚拟货币市值而专门推出的。

“虚拟货币少女”成员一共有8位，分别代表比特币现金(BCH)、比特币(BTC)、以太坊(ETH)、小蚁(NEO)、萌奈币(MONA)、艾达币(ADA)、新经币(XEM)、瑞波币(XRP)8种虚拟加密货币。

“虚拟货币少女”表示本身不是一个投资和投机组合，而是要通过娱乐的方式来向大家宣传正确的虚拟数字货币知识，这个组合未来的Live还有场贩，都支持使用比特币、以太坊等货币进行结算。

之前日本还想要推出专门为拯救日本动漫而推出的新货币，要是能够发行，估计“虚拟货币少女”成员还会增加，到底是借偶像力量来稳定市值还是借虚拟货币来增加人气，很快就能在将来见分晓啦。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：虚拟货币偶像比特币

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10