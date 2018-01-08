Miss再Cos《绝地求生》小姐姐：撇嘴卖萌落地成盒

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不久前刚刚体验了一把《绝地求生》Cos的Miss看来没有过瘾，今日，她又在微博放出了一张全新的《绝地求生》Cos图。
在这张Cos图中，Miss扮演的依旧是《绝地求生》中备受玩家喜爱的女性角色，只是将手中的枪换成了盒子，配文“介绍一下，我的队友”，嘴角微微向下，一脸的小纠结与小委屈，可爱的不得了。
绝地求生官方微博也在Miss的微博下留言互动，称Miss为“盒子仙女”，可以说是非常形象了。这样的Miss，你们喜欢吗？
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