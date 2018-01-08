2018年春运旅客发送量预计29.8亿人次，发改委要求扩充互联网售票

1月8日消息，2018年春运从2月1日开始至3月12日结束，共计40天。国家发展改革委网站今日发布“关于全力做好2018年春运工作的意见”（简称“意见”），要求铁路进一步扩充互联网售票系统处理能力，丰富支付手段，提升购票体验。

意见中的数据显示，经相关部门会商预测，2018年春运全国旅客发送量将达到29.8亿人次，与上年春运基本持平。其中，道路24.8亿人次，下降1.6%；铁路3.89亿人次，增长8.8%；民航6500万人次，增长10%；水运4600万人次，增长4%。

意见表示，总体来看，客运总量增速放缓但结构发生变化，铁路、民航运输需求仍保持较快增长。明年春节较晚，节前客流相对平缓，节后客流叠加、高峰压力加大。自驾出行持续增多，保障道路安全畅通的任务加重。

意见要求，铁路要进一步扩充互联网售票系统处理能力，丰富支付手段，提升购票体验；要采取有效措施，遏制恶意抢票和倒票行为，维护正常的售票秩序；要采取设立专窗、预订团体票等措施，继续为务工人员、学生和边远地区旅客提供购票服务。道路客运要进一步优化联网售票服务，扩展联网售票覆盖范围。

同时，要广泛利用电视、广播、短信、微博、微信等渠道，及时发布天气变化、运力安排、班次调整、客票余额、公路路况、交通管制、分流绕行等各类信息，引导旅客合理安排出行。

意见表示，要全面加强信用记录。公安、交通运输部门要对因交通违法违规行为受到行政刑事处罚的道路、水路客运经营主体和驾驶人建立记录。各类信用记录要及时推送至全国信用信息共享平台。