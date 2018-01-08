消息称人人网遭监管约谈，区块链项目RRCoin正通知退币

IT之家1月8日消息，近日国内的区块链项目的发展如火如荼，在短短的两个月的时间里陆续有迅雷、快播云帆、暴风、极路由、人人网等国内IT公司加入到这个新兴的市场。

在ICO形式在国内被禁止后，这些公司多采用硬件销售或私募的形式对投资者进行资金筹集，但据其它媒体的消息前段时间已经私募完成的人人网区块链项目RRCoin已经被监管部门约谈，RRCoin项目正进行退币处理。

▲人人公司的股价在近一周内出现了巨大波动，下跌趋势或于与监管退币等事件有直接关系

1月2日，人人公司发布RRCoin白皮书，白皮书中显示，人人公司将为社交网络提供一个开源的区块链平台—人人坊。人人网通过私募等形式发售RRCoin作为令牌，RRCoin将为平台的智能合约和交易行为提供运作媒介，应用于直播、社交游戏、钱包应用等场景中。

RRCoin白皮书显示，人人坊将在2018年1月完成底层架构设计和开发，2019年一季度完成商业系统和大量应用系统接入。RRCoin共有10亿枚，其中40%将用于私募，25%用于RRCoin基金（负责技术开发及平台运营），15%的代币给予市场运营和研发团队，还有20%的代币用于社区商务合作。

再RRCoin项目发布后，人人网前两天的股价大涨，不过没曾想，子弹还没起飞，就已经落地了。据其它媒体采访知情人士后获知，监管部门已经约谈了人人网，参与到RRcoin项目中的私募人士已经明确表示：“正在与人人商议退币。”但目前具体退币计划还不得而知，参考之前ICO形式的退币大多数项目方会按照参与时投入的人民币数量1:1的退还给投资者。

对此人人网还没有进行置评，相关后续IT之家会继续关注该事件的最新动向。