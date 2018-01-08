华为手机今年出货目标2亿台？余承东否认：不特别追求销量

1月8日消息，此前有媒体报道称，华为消费者业务已经为2018年制定了新目标：全球出货量2亿台。但这一说法今天下午遭到了华为消费者业务CEO余承东的否认：“没有2亿台目标一说。”

如图所示，余承东在微信评论蓝鲸TMT副总经理毛启盈朋友圈时表示，华为不特别追求销量，而要保持健康、可持续的成长。

根据余承东在2018年献词中所公布的数据，华为消费者业务2017年销售收入预计达2360亿元，同比增长30%。华为与荣耀品牌智能手机全年发货量1.53亿台，中国市场份额保持第一，全球份额突破10%，稳居TOP3。

相比2016年的1.39亿台，看起来增长幅度并不是特别大。根据工信部给出的数据，今年1-11月份，国内手机市场出货量为4.48亿部，同比下降了9.7%。在众多分析机构看来，2017年的手机市场是逆水行舟的一年，2018年则是凛冬，整体市场还会持续下滑。

2017年全年数据虽然还没有市场调研机构给出，但是从前三季度的数据来看，整个手机市场已呈现寡头格局。仅从中国市场来看，华为、OPPO、小米、苹果、vivo等，就已经占据了约80%的的市场份额。对于任何一家手机厂商来说，想要继续保持高速增长已经很难。

2亿台的手机出货量目标是个什么概念？三星2016年全球智能手机出货量排名第一，约3.11亿台，排第二的是苹果，为2.15亿台。华为目前全球排名第三，仅次于苹果，去年有调研机构给出数据显示华为甚至曾短暂出货量超越苹果。

虽然这个目标被余承东否认，但如果华为想要在全球市场出货量上实现真正超越苹果，2亿台是一个必须达成的门槛。

近期华为创始人任正非表示华为要重视低端手机，包括荣耀手机高调宣布加速海外业务拓展，立下三年成为全球前五的目标。从这些不难看出，余承东虽然嘴上不承认，但内部的预期，或许是比2亿台只多不少。