“跳一跳”想拿到高分，全靠这些骚外挂

凭借新版本的“启动屏幕”宣传攻势，微信新的“跳一跳”游戏就开始火便大江南北。上线后不久，各路神仙纷纷推出大量攻略，什么跳中心点能累加2分啊，什么特定跳板等2秒可以加分啊……顺着加分技巧，这游戏里的彩蛋都已经被大家挖了一遍了。

不过，广大吃瓜群众很快就发现，即使有了这些加分技巧，让你快速“上分”爬榜，也难以达到“微信之父”张小龙的2999分的高度。

广大勤劳勇敢的中国人哪能在这里止步呢？于是乎，大家开始发挥八仙过海的特质，纷纷闲着没事就找这个小游戏的另类上分技巧（从另一侧面也充分证明了“跳一跳”小游戏分数榜，是真正的工作不饱和排行榜）。

今天，就来带大家看看，那些想要快速上分走捷径的“跳一跳”玩家，究竟是用什么手段刷分的。

改分

由于“跳一跳”游戏机制简单粗暴，再加上小游戏开发团队也没想到外挂会这么快肆虐跳一跳，结果微信居然连数据验证也没做，还直接暴露API接口，约等于敞开怀抱等你作弊。

后面的事情我们就知道了：著名技术论坛V2EX已经有人发帖声称，通过技术手段抓取到“跳一跳”小游戏的API接口，直接通过接口传一个分数过去，就能成功改掉成绩，一秒让你一继绝尘。

当然，这个漏洞在发帖当天就已经被封堵，所以现在你也没办法用上这个方法来改分了。

外挂

更高端的玩家，在此之前就开始选择使用更难以发现的Android开发调试模式（学名ADB）来刷分。

简单来说，利用ADB工具，开发者可以直接在电脑截取Android手机的画面，经过一些看似高端实则粗暴的图像分析后，程序会自动得出两个跳板中心点的距离、点击屏幕的时间，最后，再使用ADB工具，利用程序模拟手机屏幕点击，完成跳跃动作。

如此往复，就可以在“跳一跳”小游戏里达到跳到天荒地老的地步，完全电脑完成，无需人工手动。2999分算什么？29999分也能给你刷出来！

现在，只要在淘宝上面搜跳一跳，各种辅助软件眼花缭乱，价格从30元到3元不等，吃鸡游戏外挂最火热的时候，也莫过如此。

真的，无需TOOT是什么鬼……

机械手臂

有外挂软件，相应地也会有“外挂硬件”，机械手臂就是其中之一。

我们能见到的机械手臂，无外乎是这样的：通过公式计算点击屏幕时间，然后控制机械手臂的上落时机。机械手臂落下的时候，手臂端点就可以碰到屏幕，传输到手机的信号就是用户正在点击，以此达到「精准控制、快速上分」的目的。

最开始，我们看到的机械手臂的配套程序，基本需要人工拿尺子计算两端距离，然后将距离输入到程序里，由程序判断手臂上落时机，麻烦不说，万一量错距离，搞不好就得从头再跳。

当然，机械工程的学生们肯定不会止步于此。估计，早就有人在开发包含摄像头、自动化程序和机械手臂的“真·跳一跳上分神器”，就像当年的Flappy Bird机械手臂一样。

猫？

你没看错，一直在我们身边偷偷嫌弃我们的猫主子，再也看不下去了！

最近，很多微信群里都在传播一段小视频，视频中的猫主子正聚精会神地盯着手机屏幕，右爪子时不时地碰一下屏幕，而屏幕上显示的，正是当下正流行的“跳一跳”游戏。

视频一出，这只猫的跳跃精准度和速度，让许多手残星人艳羡不已。还有许多网友们看过视频后，半开玩笑地表示“动物不许成精”。

当然，也有人指出，这段短视频更像是人为加工、裁切后的结果，实际上是猫的主（pú）人控制猫爪子进行游戏，又通过一些手法让人觉得这是猫主子在亲自游戏。

但不管怎么说，这只猫还真的让我在那里猜想：万一有一天它看懂了“跳一跳”怎么玩，这事情才叫可怕。

虽然显得有些多余，但还是要在这里提醒大家：作弊始终都是一个可耻的行为，只是一个小游戏，就要上纲上线到“不到第一不罢休”的精神，实在是有些不值得。

而且，针对“跳一跳”小游戏日益严重的花式作弊，微信方面也不得不出面回应，称将会清零作弊玩家的分数。同时，目前已经有人反映说，如果微信检测到一局“跳一跳”的分数太夸张，分数是不会进入好友的排行榜的。

或者……改用这个手机膜？