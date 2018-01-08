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亚马逊股价已超过1200美元，市值接近6000亿美元

2018-1-8 18:04:35来源：TechWeb作者：辣椒客责编：棱角/实习评论：

1月8日消息，据国外媒体报道，去年上涨幅度超过50%的亚马逊股价，现在依旧有不俗的表现，开年4个交易日连续上涨，目前股价已超过了1200美元，市值也已接近6000亿美元。

亚马逊股价

在刚刚过去的2017年，亚马逊股价由2016年最后一个交易日收盘时的749.87美元，上涨到了2017年12月29日收盘时的1169.47美元，全年股价上涨419.6美元，涨幅接近56%。

而在新年首周的4个交易日中，亚马逊股价是持续上涨。其中1月2日上涨19.54美元，1月3日上涨15.19美元，1月4日上涨5.39美元，1月5日上涨19.55美元，4个交易日的涨幅分别为1.67%、1.28%、0.45%和1.62%。

在股价连续4个交易日上涨之后，亚马逊股价也创下了新高，在1月5日收盘时达到了1229.14美元。在此轮4连涨之前，亚马逊股票最高价出现在2017年的11月27日，当日亚马逊股票收盘价为1195.83美元，盘中最高价为1213.41美元。

在股价4连涨并创下新高之后，亚马逊市值也创下了新高。按周五收盘时的股价计算，亚马逊市值达到了5922.88亿美元，是仅次于苹果、谷歌母公司Alphabet和微软的全球市值第4大公司。

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关键词：亚马逊股价苹果微软

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