【IT之家评选】2017年度科技行业值得尊重的十大人物

武侠小说经常看到的一句话是“有人的地方就有江湖”，而有江湖的地方就有故事。科技圈也是一片江湖，纷呶的江湖，在过去的2017年，已经敷衍出太多故事。模仿王国维先生的句式：一切故事皆人事。从发布会上的镁光灯到记者手中的闪光灯，从乌镇潺潺的流水到群众尖酸的口水，从呼风唤雨到身陷囹圄，2017年，每个角落每个人都在以自愿或非自愿的方式刷新着存在感。而透过喧嚣，IT之家关注的，是那些真正用自己的言行带领身后的团队或企业推动科技行业向前发展的人物，这些人也是最值得尊敬的。

本文排名不分先后。





1、埃隆·马斯克（Elon Musk）



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马斯克在某次接受CBS的采访中说“我不知道什么叫放弃，除非我被困住或者死去。”虽然这是回顾其创业历程所说的话，但似乎也适用于2017年。为了让Model 3顺利量产，马斯克可以睡在工厂，日夜督促，到目前Model 3已经可以周产千台。同时，Space X人类史上第一次将火箭回收后再次成功发射并着陆，又取得里程碑的成果。这一年，马斯克的特斯拉还发布了具有颠覆意义的Tesla Semi半挂电动卡车和第二代Roadster电动跑车，电动汽车对传统燃油车的革命无论是广度还是纵深，都向前迈进了一步。不仅如此，马斯克更密谋起“世界上最好的‘AI’硬件”……不知疲倦，也不管这些事情背后有多艰难，或许，火星才真的是“硅谷钢铁侠”的极限吧。

2、马化腾

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2017年的腾讯过得可以说非常滋润，首先最引人瞩目的是股价在11月21日一度报437.6港元，市值达4.15万亿港元超越Facebook，成为全世界市值第5高的公司。当然，这一奇袭是由很多“小目标”的完成催生的。《王者荣耀》热度不减的2017年腾讯还拿到了火爆全年的《绝地求生》国服代理权。尽管游戏业务占到2017年前三季度营收的40%，但事实腾讯其他方面也是遍地开花。其投资入股的众安在线、阅文集团、易鑫资本和搜狗在境外成功上市并表现突出，小程序厚积薄发，零售方面虽然尚无质的飞跃，但已形成京东、唯品会、拼多多以及永辉超市等的线上线下投资矩阵，仍然让人对其2018年的表现充满期待……嗯，2017年的马化腾仍然不算高调，除了在朋友圈和朱啸虎怼了几句以及参加了乌镇的几场饭局外，很难找到令吃瓜群众瞪大眼睛的事情，但是上述腾讯的表现，相信足够弥补马化腾的“不高调”了。

3、杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）

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2017年末，亚马逊CEO贝索斯以983亿美元的身家坐稳这个星球最有钱的人，事实上，今年10月27日，贝索斯便已超越比尔·盖茨成为世界首富。当然，财富不是衡量是否值得尊敬的标准，但财富增长本身，是亚马逊对于自己、员工和社会价值的体现。除了传统强项电商、云服务，亚马逊在2017年还积极投资原创视频和硬件领域，Echo智能音箱带火了硅谷巨头攻占家庭中枢的热潮，Alexa在CES 2017上大放异彩，这些还不能满足贝索斯，颇具理想主义情怀的他还承诺每年套现亚马逊股票资助手下的太空企业蓝色起源，和马斯克一样，将目光放到了我们头顶的这片星辰。

4、雷军

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如果用三个关键词总结2017年的小米，IT之家编辑认为，应该是“质量、开店、逆转”。仅凭一句“世界上没有任何一家手机公司，销量下滑之后能够成功逆转，除了小米”，相信作为董事长兼CEO的雷军就足够值得尊敬。成立质量委员会，亲自抓技术创新、产品质量和交付，提出新零售，带领小米线上线下成功联动，最终实现逆转。2017是雷军的本命年，有这样的剧情转折，显然这一年是幸运的。

5、萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）

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萨蒂亚·纳德拉执政微软的第三年，重塑微软的使命已见成效。今年10月，微软股价一度涨到77.91美元，市值自2000年以来首次突破6000亿美元大关，截至目前，微软市值正向着7000亿美元迈进。虽然重回巅峰，但现在的微软已经和2000年大不同，Azure云服务增涨迅猛，Office 365业务急剧扩展，Surface硬件业务也开始出现增强态势，虽然Windows Phone业务暂时被放弃，但种种迹象表明微软在移动终端市场还会有动作，纳德拉“移动为先，云为先”的口号还在继续落到实处。

6、比尔·盖茨（Bill Gates）

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如今六十岁出头的比尔·盖茨，已经有了“从心所欲不逾矩”人生境界。2017年，比尔·盖茨的世界首富位置虽然被杰夫·贝索斯抢走，但这位面目慈祥的“前首富”却做了很多更有意义的事。捐赠46亿美元的微软股票；投1亿美元研究老年痴呆症；担任中国工程院外籍院士，推广清洁核电能源技术；在美国亚利桑那西谷买地打造智慧社区……花甲之年，仍有这样的人生理想，值得尊敬。

7、Jim Keller

▲图片来自YouTube视频截图

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2017年，当A粉们谈到AMD锐龙Ryzen处理器上演的逆转好戏而狂热兴奋的时候，不应该忘记背后Jim Keller这位技术大牛，他是AMD Zen架构的研发者之一，也是锐龙Ryzen处理器背后的灵魂人物。2012年8月Jim Keller带着开发兼具高性能与低功耗处理器内核的使命重回AMD，五年后锐龙的成功，足以证明Jim Keller当时的决定至关重要。尽管锐龙不能彻底改变CPU市场的格局，但它奠定了AMD处理器未来的基石，对于未来CPU市场的发展也会产生强大的鲶鱼效应。如今的Jim Keller已经被马斯克招致麾下，有了他的助阵，我们有理由期待，不久前马斯克口中“最好的AI硬件”不会让人失望。

8、马云

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用马云自己的话形容他的2017年：“今年玩得比较疯“，唱京剧，演小品，变魔术，跳迈克尔·杰克逊，演电影还唱主题曲……似乎我们很少见到一位科技界大佬如此热爱艺术，不过这些都是次要的，IT之家小编看来，2017年马云的大部分公开言行，都和一个主题词相关，就是新零售，这是阿里巴巴下注的未来零售业态，五新执行委员会的诞生，盒马鲜生的爆红，双11数据的再创新高……都可以看成阿里在新零售建设方面的成果。如果新零售真的是未来，那么数年之后相信大家能够理解马云费劲唇舌推广这个概念是为了什么。

9、蒂姆·库克（Tim Cook）

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库克带领下的苹果在2017年走得四平八稳，产品常规升级，各大活动常规参加，关于苹果下一个大事件的流言也还在流传着，没有明确的信息。iPhone X应该是苹果这一年最大的关键词，尽管有誉也有毁，但也还有将价格提到万元以上的信心，事实证明库克对iPhone X在大中华地区的销量也很满意，说明至少不差。库克时代的苹果对软硬件的自主掌控力也更强，今年的A11 GPU都是亲自操刀。另外，苹果被普遍认为会是市值最早破万亿美元的企业，2017年也一度突破9000亿美元大关，这应该是库克执掌苹果最值得被肯定的地方。

10、张仲谋

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半导体可以说是中国台湾最具造血能力的产业之一，而台积电又是台湾半导体产业最亮的明星。2017年台积电借着iPhone的东风股价和市值纷纷大涨，而台积电董事长张仲谋的身家也突破10亿美元。要知道，张仲谋现年已经86岁，仍然在为这家巨大的企业呕心沥血，除了个人健康的保持、能力的强大，还有努力、奋斗的精神值得尊敬，令人钦佩。

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