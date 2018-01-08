英国最低工资快速上涨，或导致更多人被机器人取代

1月8日消息，据英国《国际财经时报》报道，随着英国最低生活工资的不断增长，可能导致本世纪中期更多的工作岗位被机器人取代。

在最新的就业市场动态评估中，英国财政研究所的报告称，英国每小时最低工资预计到2020年之前将增加到8.5英镑每小时，更多的工作或许因此面临着被自动化取代的风险。

报告的作者，政府研究中心智囊团的Agnes Norris Keiller称：“当最低工资超过某一点时，必然将给就业带来影响。但是我们并不清楚到达多高的工资水平。”

英国财政研究所的报告补充道：“如果未来公司面临更高工资的劳动力时，它们很可能投资自动化，使用机器人和电脑系统。”Keiller称：“事实上最低工资越高受影响的工作岗位就越多，尤其是更适合于自动化的那些工作。”

前财政大臣乔治-奥斯本在2015年的财政预算中提出了“国家最低生活工资”的概念，并且提出给予年龄在25岁以上每小时7.2英镑的工资，而且到2020年倾向于增长到9英镑每小时。而且这一政策也被他的继任者菲利普-哈蒙德保留了下来。

奥斯本提出的这一新政策取代了之前每小时6.5英镑的最低生活工资。英国工党称，未来最低工资水平预计将增长到10英镑每小时。