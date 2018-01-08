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索尼XA2/XA2 Ultra正式发布：后置指纹，搭载骁龙630

2018-1-8 19:58:27来源：IT之家作者：飞龙责编：飞龙评论：

IT之家1月8日消息，今天索尼在拉斯维加斯的CES 2018上正式发布了Xperia系列新机：XA2与XA2 Ultra，这两款新机定位为中端设备，主打全新的外观设计，与长时间的电池续航。

这一次索尼的Xperia XA2与Xperia XA2 Ultra使用了相同的芯片：骁龙630，而去年发布的型号则是搭载了联发科的Helio P20 ，在芯片上提升较大。

▲索尼的Xperia XA2 Ultra

▲索尼的Xperia XA2

电池方面：XA2对电池进行了升级，之前XA1使用的电池是2300mAh，而XA2的提升就比较明显了，这次使用了3300mAh，整整提升了1000mAh。而Ultra的电池也进行了大幅度提升，从原来的2700mAh提升到现在的3580mAh。

另外这两款手机还配备了QuickCharge 3.0充电技术，可以说不管是在续航还是充电速度上表现都是非常不错的。

不过增大电池的同时，也导致了XA2在尺寸与重量上都不如XA1，XA2的三维是142×70毫米x 9.7毫米，重量上比XA1重了28g，达到了171克。同时，XA2 Ultra在前代的基础上重了33g，达到221克。

屏幕方面XA2搭载了5.2英寸的1080P屏幕，前代XA1的720P屏幕（5英寸）提升还是比较明显的。而XA2 Ultra搭载的是是6英寸的1080P屏幕，从参数上来看没有太大提升。

储存版本上Xperia XA2使用了3GB RAM和32GB ROM（可通过microSD拓展）。XA2 Ultra则拥有4GB RAM和32GB/64GB两个版本可选。

设计方面：XA2拥有四款颜色，与前代相比后置镜头从原来的左上角移动到中轴线上，与指纹传感器线上下排列，后置指纹是Xperias系列第一次采用，这也改变了Xperias系列的设计语言。

相机方面：XA2和XA2 Ultra后置都采用了2300W像素的镜头模块，使用了F/2.0的光圈，支持自动对焦和OIS。前置则使用了800万像素超广角定焦镜头，对于自拍来说还是很不错的选择。

另外XA2和XA2 Ultra将搭载Android 8.0奥利奥系统，具体的发售时间与价格暂时未知，IT之家会继续关注该手机的其它信息。

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关键词：索尼XperiaXA2

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