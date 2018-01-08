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索尼Xperia L2发布：联发科MT6737T+3300mAh电池

2018-1-8 20:20:17来源：IT之家作者：飞龙责编：飞龙评论：

IT之家1月8日消息，今天索尼在拉斯维加斯的CES 2018上正式发布了Xperia系列新机，除了XA2与XA2 Ultra之外，索尼还发布了一款入门级设备：Xperia L2，这款设备在硬件上没有什么亮眼之处，更多是定位于入门级别的Xperia用户。

▲索尼 Xperia L2

这是一个不起眼的入门级设备，它是从之前的e系列中衍生出来的。

 Xperia L2使用了与之前一样的5.5英寸720p屏幕，在芯片上并没有进行升级，与前代相同使用了联发科的MT6737T。不过在RAM与ROM方面还是有一定进步的，RAM相比前代增加到3GB，ROM则加了一倍，达到32GB（可拓展）。从ROM与RAM上看，L2在入门设备中没有什么可羞愧的。

Xperia L2在镜头方面后置使用了1300万像素的镜头，前置使用了800万的广角镜头。

电池方面可以说是L2的亮点的，这次Xperia L2使用了3300mAh的电池，而在L1中，电池的容量仅为2,620mAh。让人唯一感到欣慰的是L2在增加了电池容量后并没有变得更重，只比L1的重量增加了2g。与XA2相同，L2的指纹传感器集成在手机背面的中轴线处。

据了解Xperia L2将搭载Android 7.1.1 Nougat，将在1月底时候上市，具体的价格与信息暂时还未公布，IT之家会继续关注相关价格信息。

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关键词：索尼XperiaL2

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