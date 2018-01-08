B站付费抢先看的背后：是商业尝试还是向规则妥协？

不久前，B站公布了2018年1月份29部新番；同时，也公布了其中8部新番的“付费抢先”计划。所谓“付费抢先”是指以下两种情况：

1、付费作品“大会员”可以优先观看最新一集，即从今年1月1日起，B站开通了“大会员”的用户，可以比普通会员优先观看付费作品中的最新内容。

2、不是大会员的用户，部分版权方同意“承包（购买）“单部番剧后，也可对单部作品享受”付费抢先“的权利。目前B站上承包一部番剧的价格为10B值（也就是10元）。

对于非付费的B站普通用户，依旧可以观看新番内容，只是在新一集播出之后才能观看上一集，相比“大会员”和“承包番剧”的付费用户，会在内容享受上面存在一周的时间延迟。

（早期的B站大会员权益）

说起来，这已经不是B站第一次推出“大会员“体系了。早在2016年10月。当时B站创始人陈睿曾在对外公开信上发言称：大会员不会影响目前B站所有的现有功能和体验，也不是视频网站的去广告的付费会员。

新番无广告的政策永远不会变。“只有大会员才能看的新番”也不会有（除非版权方强制要求全网都付费的片子）。我们推出大会员，目的是让它变成B站现有会员体系的一部分，成为现有会员功能的增值。

如今，面对2018年1月“付费抢先“的公告，以及部分B站粉丝直言”陈睿失信“的背后，一向对二次元用户友好、免费的B站，为何在“今年”的新番上面选择了“付费抢先”模式？这其中究竟是商业尝试？还是如同公告所说的“规则妥协”？

（B站兑换大会员权益的链接画面）

今年1月份的8部付费新番并非是B站上的第一批“实验品”。

从2016年10月第一次上线大会员后，因为大会员233元的高额定价以及LV4级以上会员可以免费领取的“诸多槽点”，旧有的大会员系统仅仅坚持1个月后，就被取消了花钱购买的付费窗口，改为会员积分兑换（做任务）。

有公开信息显示，B站在2017年9月又重新恢复了大会员的购买渠道，价格依旧是233元。因为2017年4月7日，《全职高手》等“付费抢先”的腾讯动画作品已经在腾讯视频和B站同步播出。所以在2016年9月B站恢复大会员的购买渠道的同时，加上之前一直实施的新番“承包”制度，“付费抢先“模式实际已经在B站开始执行。

只是在2016年10月10日到2017年10月17日之间，因为LV4以上会员依旧可以凭积分免费兑换大会员权益，所以刚刚恢复购买渠道后的B站“大会员”，当时在知乎上面被粉丝吐槽颇多。

而小娱从B站方面得到回应：“新的‘付费抢先’体系之所以延续之前的大会员系统，是出于用户使用方便的考虑，我们不认为有必要再去为‘付费会员’新开一个系统，那样会让用户困扰”。

（恢复购买渠道后的大会员权益）

在B站全面关闭大会员免费兑换窗口之后，“付费抢先”伴随今年1月份29部新番、8部收费番的名额落地，B站也与其他视频网站站在了内容付费的同一赛道上。

视频平台采用付费抢先大多是版权购买中的成本压力较大，以及其覆盖人数较广。其中以爱奇艺为例，在百度发布年报中显示，爱奇艺2015年成本费用达到76.7亿元，较2014年的39.83亿元增长92.8%。

根据百度提交给SEC的文件显示：从2013年到2016年，爱奇艺的亏损超过70亿元。而爱奇艺创始人龚宇在IDG资本第六期“私享会”上，曾经透露，到2016年6月，爱奇艺付费会员已经超过了2000万人（最新）。

小娱以每位会员每人每年100元的消费计算，仅2016年爱奇艺会员的售卖收入就能到达20亿之巨，所以对于视频网站而言，卖会员会是一个十分重要的收入来源。

然而B站的受众规模在过去整体较小，且商业逻辑也并不能用一般视频网站的标准去进行定义。

根据腾讯深网的报道，2017年前4个月，B站整体营收7.292亿元，其中，根据披露的盈利数据，B站游戏代理和联运占比超过9成，同比增长267%。

在整体成本支出方面，目前B站在游戏的成本投入中也占据着最大部分，而视频内容的支出在前四个月出现下滑，由去年的12.8%下降到今年的8.8%。这与视频平台动辄70%以上用来购买版权的成本结构相去甚远。

再结合陈睿曾经在二次元沙龙上对B站的表态：“陈睿始终认为B站更像是一个基于兴趣和爱好的社区，就是喜欢动漫的一批人，聚在一个地方，然后去创作内容，去讨论自己的兴趣爱好的地方”，所以B站真的很难去说它只是一个视频网站！而更像是一个拥有视频内容的二次元文化社区平台。

那作为国内二次元社区老大的B站，在动画版权购买成本只占10%左右的开支前提下，缘何又会以“大会员的方式”走上视频平台的“付费抢先”之路？

首先小娱从B站官方那边得到的回应是：“我们是为了给用户提供更好的体验，但更好的体验必然建立‘好内容’的基础之上，如果获得内容本身有一些行业方面的前提条件，那我们也只能尽量以对用户最好的结果结果去进行处理”。

小娱通过外部资料求证分析，对B站的回应找到了以下三个方面的论证支持：

首先，在上游版权方眼中，B站仅仅是众多渠道中的一部分，而且受自身体量的限制，B站到目前为止终归还只是一个用户数量不断增长的小众平台。

而B站所推行的免费政策，只能让版权方得到版权费用，并不能像“优爱腾”等其他渠道一样，通过“付费”来获取后期分红。

所以B站的做法会触及大多版权方的直接收益，而结果也正如B站在公告中所说：多家版权方已经明确提出要求，希望B站与其他平台方保持一致，否则就不再合作。

B站现有的优势依然在于二次元相关的游戏联运方面。除了游戏类动画番剧外，B站在新番版权的购买过程中，对版权商的议价筹码真心不多。

其次，B站创始人陈睿，曾在“2017上海网络视听季”二次元沙龙上提到：B站在过去的三年时间里，用户群体增长了50倍，目前用户规模已经超过1.5亿受众。作为国内二次元领域的一把手，如今的“付费抢先“在收入预期的分红上，B站也早已不是版权方可有可无的一块”鸡肋“，所以版权方不可能再像以前一样，对B站免费背后的损失收益充耳不闻。

而B站在2017年7月，曾遭遇大量视频下架的事件。版权之痛也意味着B站需要一部分额外收入来引入更多正版版权的作品，在顺应版权方要求和内容付费的时代潮流下，B站重启大会员付费购买系统，分担成本之余，也能在内容引进方面给未来的粉丝带来更多惊喜。

最后，按照B站创始人陈睿在2016年的规划：“我们推出大会员，目的是让它变成b站现有会员体系的一部分，成为现有会员功能的增值”。面对曾经被诸多吐槽的旧有大会员体系，“付费抢先”的硬需求正好可以用来激活“大会员”系统的真正价值——即：普通会员的增值服务。

B站现在的普通会员，是通过两次答题考试来进行审核发放的，与非会员只能观看清晰视频相比，B站会员可以享受高清和超清画质，以及弹幕吐槽等诸多权益。

但是伴随B站大量新生用户的涌入，50倍增长背后，原有核心用户的体验也受到了不小的冲击。如何快速区分B站现有用户的规模和兴趣，以及及时保证老用户的体验感受，也将是决定B站未来发展之路的重要举措，显然在“B站付费抢先”背后，所布局的远不止于我们所看到这些。

从外部探求无果后，小娱又将关注的焦点放在了“付费抢先”的内容本身，其中通过B站官网，查询2018年1月新番目录如下：

独播：《紫罗兰永恒花园》《Fate/EXTRA Last Encore》《citrus》《戒律的复活》

首播：《魔卡少女樱CLEAR CARD篇》《齐木楠雄的灾难第2季》《飙速宅男Glory Line》《故乡漫游日本的古老传说第2季》

独播：《OVERLORD II》《粗点心战争2》《刀使巫女》《龙王的工作》《原书·原书使》《三颗星彩色冒险》《三丽鸥男子》《刻刻》《酒鬼妹子》《博多豚骨拉面》《小木乃伊到我家》《妖精森林的小不点》《比宇宙更远的地方》《打工小哥》

首播：《爱吃拉面的小泉同学》《皇帝圣印战记》《Slow Start》《IDOLiSH7-偶像星愿-》《pop子和pipi美的日常》《BASILISK樱花忍法帖》

小娱之后又通过百度和知乎对新番内容查询后发现，付费番内容的用户定位，普遍以20岁以上的老用户居多。

其中《魔卡少女樱CLEAR CARD篇》是《魔卡少女樱》连载20周年的纪念作品，其前作受众大多是80后和95前的一代人；而《飙速宅男Glory Line》则是其系列的第四期作品，作品连载起始于2008年，且作品内容本身就属于小众的成人向；其他6部需要“付费抢先”的同期作品，除《紫罗兰永恒花园》和《citrus》外均为续作，而即便是新作的《紫罗兰永恒花园》，其内容深度也更适合18岁以上的成人观看，并且该作品在国内二次元成人粉丝中拥有极高的内部知名度。

与之形成对比的是，B站同期上映的21部免费作品中，仅有2部属于第二季续作，按照比例来看90%以上均为新作，和付费区仅有一部新作的目录形成了鲜明对比。对于付费番剧多是续作的“巧合”，小娱采访的B站高层回应说：“我自己并没有太多注意，不过可能和东电番占大多数有一点关系吧”。

另外小娱通过知乎用户分享的数据得知，2014年B站20岁以上的用户在50%以上，即便今天B站的新生用户已经远远高于曾经的比例，但依旧不能改变B站积压大量成人用户的客观事实。

而在这部分用户中，不玩游戏、不发弹幕来免费蹭番的粉丝并非少数，所以结合前面对“大会员”和对新番目录的分析来看，B站在“付费抢先”的大会员策略上，也有针对不同内容去做用户分层的引导动作。

至少，在这次1月新番的“付费抢先”目录上，小娱作为B站老用户的一员，认为在喜好偏向的选择上是十分精准的，而其他21部新番则构成了对新用户和潜在“付费用户”的培养功能。

在B站宣布收费以后，如今的各平台在版权方眼中都已站在了同一起跑线，但曾经因为B站的免费政策而拒绝为其提供版权的内容方，面对如今1.5亿的受众人群和后续收益也会重新与B站进行合作。

作为第一次正式向粉丝收费的B站，在1月1日，B站也用4.2-4.8折的大会员巨大优惠真情回馈了B站的新老粉丝，不可谓不友爱！在内容付费的整体趋势下，B站为提升用户体验来获取更多优质内容而选择“付费抢先”背后，即是对内容付费时代的规则妥协，也是出于提升用户体验而进行的一次商业尝试。

B站创始人陈睿在2017年7月，B站线下活动BML上曾公开表示：“我觉得B站的变现还处于非常早的时期。”但作为一家商业公司，B站迟早都需要面临盈利的问题和压力。也正是在贴片广告、付费先看这些细微的变化中，B站或主动、或被动地向着这个目标一点一点靠拢着。

虽在在上市传闻上面，B站从未对外做出任何回应，但是作为有着赴美上市传闻以及有着上市资格的B站，如今的商业化已经不是被动面对，而是必须主动解决的问题。

而版权之争和大会员体系的尝试与妥协背后，我们也不难发现B站想要讨好资本市场的些许影子。

2017年11月29日，作为平台方的B站在第五届中国网络视听大会上，首度公开了“哔哩哔哩国创支持计划”，针对强势崛起的国产原创动画市场进行布局，每天和日漫产生无数交集的B站，应是比谁都懂的“内容为王的本质”。

而作为一家成长中的企业，B站依旧以游戏为重的背后，未来的形态几何？仅以最后的投资单目，去留给读者关于B站的更多揣测吧。