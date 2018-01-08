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亚马逊智能音箱市场份额领先谷歌：上市早

2018-1-8 20:48:51来源：新浪科技作者：月恒责编：守一评论：

新浪科技讯 北京时间1月8日晚间消息，大约三年前亚马逊发布了数字虚拟助手Alexa，它如今成为了美国家庭中最受欢迎的语音助手。

据Voicebot.ai估计，截止到2017年10月，亚马逊共计卖出了2000万台搭载了Alexa语音助理的Echo智能音箱，这让Echo智能音箱在美国市场上的占有率达到了70%-76%之间。而相比之下，谷歌的智能音箱在美国市场上的所占份额仅在15%-24%之间。

美国人更喜欢亚马逊的数字虚拟助理，并不是因为亚马逊在技术上优于谷歌。360i是一家位于纽约的数字营销机构，该机构发现，Alexa在功能上其实要劣于Google Assistant。无论是在回答问题还是在执行语音命令上，谷歌虚拟助手的表现都比亚马逊更好。

360i副总裁迈克·多布斯（Michael Dobbs）认为，亚马逊智能音箱市场份额高于谷歌的Home，其原因仅仅是因为亚马逊的产品登录市场的时机早于谷歌。他表示：“亚马逊Echo是第一款走进人们家中的智能音箱设备，人们的口口相传给这个设备带来了一定的优势。”

另外，虽然功能上不如谷歌，但是Echo足以满足人们的基本需求，例如播放音乐和设定闹钟等等。虽然谷歌的智能音箱凭借其强大的搜索功能可以为用户提供更好的帮助，但是人们目前对这样的功能需求程度还不高。因此，对于已经够买了亚马逊Echo的用户来说，他们并没有太强的意愿去把家中的智能音箱升级为谷歌的产品。

但是多布斯认为，未来亚马逊的优势将会慢慢消失，Echo与Google Home两款设备之间将会在市场上展开激烈的竞争。究其原因，是因为用户对于智能音箱的期望将会越来越高，我们将对设备的功能性有更高的要求，这时Google Home就将会凸显出自己的优势，慢慢夺回市场份额。

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关键词：智能音箱AlexaGoogle Home

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