支付宝小程序公测4个月，开放附近、行业频道等多个入口

IT之家1月8日消息 支付宝小程序开启公测后四个月，将更多精力放在用户和开发者上。1月8日，支付宝小程序宣布将开放“附近的小程序”、“小程序间跳转”、“消息中心”、“行业频道”等多个入口，并上线数据助手、截屏提示、自定义用户行为分析等开发者能力。对于商家而言，今后支付宝小程序不仅将拥有更多触达用户的场景渠道，还将配以后台分析能力，更加了解自己的用户。

此前支付宝小程序开放了“朋友tab”页入口，在这批最新入口中，基于地理位置信息的“附近小程序”最受关注。据了解，这一入口将于近期正式面向所有商户、机构开发者开放，当用户位于特定地点范围内，就能通过“附近小程序”发现并使用附近的小程序服务。“附近小程序”让用户即想即有，更加便捷地获取周边线下服务，同时也为开发者提供了强触达渠道，大大缩短了触达用户的距离。

除了定位推荐，支付宝内跳转入口也将更加灵活，便于小程序商家充分整合支付宝端内资源提升用户转化率。根据规则，一个账户最多支持10个小程序互相跳转，开发者可将每个小程序做成单一产品服务，集合成服务生态圈，也可以把一个小程序做载体，支持多个小程序向其跳转，集中流量及用户。

针对小程序开发者普遍关心的用户粘性、激活问题，支付宝给出了解决方案——消息通知入口，用户在小程序内产生交互行为后，开发者可通过“消息通知”发送配置小程序地址的消息，便于用户即时进入小程序进行操作。

而使用量及用户体验优质的小程序，支付宝还会根据地域、自运营效率等对其开放行业频道入口，将小程序与支付宝本身的服务特性深度打通，提供更为精准的用户触达渠道。

粗略统计，目前支付宝拥有城市服务、车主服务、生活缴费等多个行业频道，与小程序重点关注的出行、医疗、便民、政务等领域非常契合。同时，对开发者来说，无疑是一个重要的获客渠道。支付宝小程序负责人管仲表示，“支付宝的行业频道已形成很强的服务心智，比如用户需要缴纳水电煤时都会打开‘生活缴费’。我们开放行业频道，可以帮助精品小程序提高商业变相能力，也在官方服务之外为用户提供更多优质服务，未来此类结合会越来越多。”

支付宝小程序多入口展示（点击可查看大图）

这次支付宝在开放入口的同时，也相应提供了数据助手、截屏事件等多种用户分析的能力。

这批新能力中数据助手聚焦基础流量及用户画像分析。自运营效率高的小程序可以获得数据助手的使用特权，接入后可通过后台获取趋势分析、留存分析、来源分析，从而及时作出运营策略或产品调整。此外，在保障用户个人隐私前提下，目前商家可通过数据助手获得自己的小程序用户画像，包括性别年龄、省份城市、身份标签、星座分布、访问时段、终端机型等分析等。

对于商家、机构个性化的用户行为分析需求，支付宝小程序提供了自定义事件分析能力。开发者可以将小程序内的某个用户行为定义为事件模型，从而持续地跟踪、记录、分析这些行为，有效衡量运营效。而在人工自定义外，支付宝还推出“截屏事件”这一自动行为监测能力，即当用户在操作小程序时，主动截屏，系统就会自动弹窗提醒用户注意隐私保护。

去年9月20日，支付宝小程序正式上线。四个多月时间里，包括最新开放的数据、行为分析等能力。其中，信用能力最受开发者欢迎，结合芝麻信用，ofo小程序为用户提供免押服务，极大便利了骑行用户，萌宠到家小程序提供芝麻分查看功能，解决了陌生租赁信任难题。据了解，目前上线的支付宝小程序中，超过三分之一都应用到了信用能力。