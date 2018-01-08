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王思聪总结新年首周：张一鸣、周鸿祎、奉佑生和自己都撒币

2018-1-8 21:26:59来源：新浪科技作者：宵寒责编：守一评论：

新浪科技讯 1月8日晚间消息，新年第一周，在线答题冲击奖金的直播综艺模式成为行业新热点，用户仅需要在规定时间登录App答对相应题目，即可与其它用户共同瓜分主办方给出的总额1万、5万、10万，甚至百万的现金奖励。

此前，王思聪在微博上为《冲顶大会》做宣传，映客推出了《芝士超人》，今日头条旗下的西瓜视频推出《百万英雄》，花椒直播则推出《百万赢家》。

而各家奖金额度上也在不断攀升。此前《百万英雄》设置了100万奖金一期的节目，随后《芝士超人》打出101万的奖金升级口号。

▲《芝士超人》打出101万的奖金升级口号

对于在线答题疯狂砸钱的行业现象，王思聪今日在微信朋友圈总结说，“2018年的第一周总结：王思聪撒币，张一鸣撒币，周鸿祎撒币，奉佑生撒币。”

▲王思聪微信朋友圈

▲映客创始人奉佑生微信朋友圈回应

映客创始人奉佑生对此回应说，“我是12月24号开始撒的，我以为就我一个人撒，没想到你们都撒，不管你们撒不撒，反正我准备了10个亿，我会一直撒的。”

▲金沙江创投董事总经理朱啸虎微信朋友圈

随后映客投资方、金沙江创投董事总经理朱啸虎表示，“一起撒币到老，硬杠到底。”此前，他也对此分析说，”2018年才第一周，新的风口就悍然出现，电视综艺网络化。”

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关键词：王思聪答题撒币

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