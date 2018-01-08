家电听我号令！物联网公司推“至尊魔戒”，手指就能遥控家电

IT之家1月8日消息，想像一下，只要挥挥手你就可以控制家里的电视、洗衣机、无人机甚至VR显示器，这是一件多么方便的事，近日美国的一家科技公司Titanium Falcon即将推出的智能戒指“Talon”，可以让这一想象可以变为现实。

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▲智能戒指Talon让手指变成最方便的遥控器

据Titanium Falcon介绍，Talon可以遥控多种智能家电、游戏机以及VR设备，稍后该公司将放出Talon的开发套件，等到Talon正式上市后，或许它会拥有操纵更多设备的能力

根据官网介绍，Talon内置了9轴动作传感仪及加速度传感器，可以轻松读懂手势动作，告别传统遥控器与开关。

Talon能与各种智能设备、VR设备、无人机、相机、手机等联动使用。使用场景：例如换完衣服离开房间，不必伸手关灯，只要一挥，就能把灯关掉，或是远距离操控相机快门大家一起合照等情况。另外，Talon也能充当遥控器，支援iOS与安卓系统，即使你找不到遥控器也没有关系

▲使用Talon遥控Apple TV

Talon预计本月开发预售，预计价格129美元，不过不知道会有多少产品能够被适配，不过官方放出开发套件还是非常有意思的，这样就有了更多DIY的可能性，如果你有天在街上看到一个人带着戒指挥挥点点可不要觉得诧异哦。