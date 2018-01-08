空降兵连续离职、战略动荡，联想移动何时能找回方向

联想手机业务，连续折了两位联想重臣——刘军、陈旭东之后，难道又要折掉第三位重臣——乔健？

一系列信息说明，乔健上任联想移动一年之后，联想移动不仅没有起色，甚至连原点都回不去了。

为什么空降高管相继离职？

懂懂先从最近大家都关心的常程回归说起：前神奇工场联合创始人、ZUK手机CEO常程已经于2017年的12月28日回归联想移动中国区。据懂懂了解，常程不是一个人回归，而是带着百人左右产品团队整体回归。这里面比较微妙的是，常程回归后负责联想移动中国的产品，而去年空降联想移动的姜震此前也是负责联想移动中国的产品。未来两个人怎么分工？

据懂懂得到的消息，常程的回归，似乎也预示着姜震有可能离职。

其实对于姜震离职的可能性，在内部已经引起猜测，去年连续空降的几位高管正在陆续离开。

此前，12月初，上任不满十个月的联想MBG中国业务常务副总裁马道杰从联想离职，而原来服务于联想手机的彭贝力则回归联想，担任联想手机业务中国业务销售副总裁。彭贝力于2016年离开联想去乐视手机，近期又回到联想，颇有救场的意味。

其实，外界只关注到马道杰的离开，并没有关注到在马道杰之前虞杲已经离职。

据懂懂获悉，虞杲空降后是负责联想移动中国区的销售。虞杲此前是中国移动浙江分公司总经理，联想曾寄望于虞杲能够打通运营商渠道。但是在虞杲上任数月后，联想最重要的年度产品——青柚并没能顺利进入中国移动的渠道，这也是虞杲离职的最直接原因。

在虞杲离职后，负责战略转型及业务突破的马道杰接手了虞杲的工作，负责全国销售，彼时正是MOTO2018发布前夕。MOTO2018是马道杰一手打造的产品，对标三星高端的心系天下系列。

在MOTO2018发布之后，接手全国销售的马道杰用了一个月时间去摸底各地市场。但就在马道杰一个月摸底回来之后，就提出了辞职。“这一个月他在下面市场跑，可能是感觉到市场非常不乐观。”据联想内部人士告诉懂懂，虞杲的离开并不突然，大家似乎都有预感，但马道杰的离开却非常突然，所有人都感到十分意外。

空降联想移动时，马道杰是负责战略转型及业务突破，“过去十个月，很多战略和打法，都是按照马道杰的思路来的，乔健也非常倚重马道杰。他突然辞职，未来的战略又看不清了。”

乔健接手联想移动业务有一年多时间，她去年最主要干的一件事就是重新搭班子，先后五位高管空降联想MBG：

原三星通信研究所、产品研发高管姜震加盟联想负责联想MBG中国业务的产品；

原中国移动浙江分公司总经理虞杲加盟联想移动负责中国区的渠道销售管理；

原中国电信终端公司市场销售部总经理朱涵加入联想移动负责战略运营；

原中国电信终端总经理马道杰加盟联想移动负责战略转型及业务突破；

原戴尔中国市场部总监，摩托罗拉中国品牌营销负责人陆旻轩加入联想移动负责品牌营销和推广。

到目前为止不到一年时间，虞杲、马道杰已经离开，姜震的境况也非常微妙。特别是常程的回归，在内部人士看来，可能是为姜震离开做准备。

人事动荡、战略摇摆，收购MOTO三年多后依然没有找到方向

其实，无论姜震是否离开，在虞杲和马道杰的先后离开之后，已经等于宣告乔健希望用一支空降部队重塑联想移动的计划夭折。那么，乔健会不会继刘军、陈旭东之后，也黯然离开联想移动业务呢？仍未可知。

摆在联想移动业务面前的，还有更多的未知。

杨元庆曾表示，联想移动业务未来只保留MOTO一个品牌。在去年的一系列调整之后，砍掉了联想、ZUK等品牌，但我们发现最近联想品牌又复活了。

2017年底，联想悄然上架了一款千元双摄全面屏手机——K320t，定价为999元。但1月4日10点抢购拍下立减200元。这款悄然复活的联想品牌手机在摩托罗拉官网、联想官网、天猫、京东，以及联想和中国移动线下实体店同步开售。据联想内部人士透露，2018年还会有一系列的联想品牌手机发布。

一会儿收缩、精简品牌，一会儿又复活品牌，显然联想移动的战略一直没有想明白。而随着最近的一系列人事变动，战略又进入一个新的迷茫期。

2015年初完成对MOTO的收购之后，不仅双方的协同合力没有产生，反而是双双下降。在国内，联想手机从市场第一下滑到“拿着望远镜”也看不到了。而MOTO原本在全球市场影响力还不错，在一些国家、市场排名也比较靠前。与联想合并时在全球的市场份额排在第三，如今根据最新数据已经下滑到全球第七。

这种下滑并没有丝毫停止的迹象。

先看中国区业务。联想移动中国业务随着几位高管的离开，可以预见2017年的努力几乎全部白费，乔健上任后的变革一夜回到解放前。常程回归，可能只是新一轮调整的开始，后面还将会有人事、战略的一系列变化。

再看海外业务。MOTO全球的管理层在近三年也是频繁换人，一些曾经强势的市场正在被蚕食。两年前还在印度市场排名第一的MOTO，现在已经被小米、OPPO、vivo挤掉。整个东南亚市场正在爆发，但MOTO和联想已经没有任何优势可以享受红利。北美市场MOTO尚有不错的表现，但2018年华为将是北美市场最大的变数，而从产品定位上来看，MOTO最有可能是华为进军北美最大的“受害者”。

摆在联想移动业务面前的，一切都是不确定，而且是一种相对悲观的不确定。懂懂笔记在2017年2月曾在《太着急！频繁换帅难解联想手机之困》一文中认为，联想对于收购MOTO之后急于看到市场效果，一旦不达预期就换帅，人事变动导致战略摇摆，结果是三年以来业绩在动荡中快速下滑。

联想移动业务未来面临着什么？现在的结果是否会导致继刘军、陈旭东之后，乔健也折戟移动业务？在几次调整却越调越差之后，这支团队的士气还能重燃吗？联想移动在中国的业务已经小到可以忽略不记的情况下，是否会并入联想中国再由刘军操盘？联想企业级和PC两大业务原本就不高的利润，还能经得起移动业务这样亏损多久？

去年乔健上任后，连续空降五位大将，其实懂懂笔记真心希望看到联想移动能够重聚力量，明确战略，慢慢复苏。但现在看，这个愿望可能落空了，不禁替联想移动扼腕。

结束语

联想2005年收购IBM PC业务，从而成为一家真正的全球性企业，算得上是一个成功的经典案例。而联想收购MOTO这三年多，应该算是一个失败的经典案例。联想真的应该认真复盘这三年的战略，或许能够更清醒地面对自己的未来，也会对整个行业是一个借鉴。