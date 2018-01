小米2017年度回顾：告别迷茫，重返巅峰

对于小米而言,刚刚过去的2017年绝对是特别的一年。在经历了2015年的销量不达预期、2016年的手机业务滑铁卢之后,小米仅用了去年一年时间,就成功重新回到了巅峰状态。那么,小米在2017年究竟有哪些事情让人印象深刻呢?下面就让我们一起来回顾下吧!

● 手机:从“全面屏”打响的反击战

事实上,小米手机业务的真正实现触底反弹要从2016年秋季说起。当时,在线下市场回暖,以及小米5产能、小米5s系列市场表现不如意的情况下,小米发布了无刘海、高达91.3%屏占比、全陶瓷机身设计的全面屏概念手机小米MIX。

尽管现在看来,由于设计过于“概念化”,小米MIX的量产并不容易,因此并没有为小米手机的销量增长带来太大效益。不过对于当时口碑直线下滑的小米而言却意义非凡,也为小米2017年的“回归”打好了基础。

2017年2月,小米发布了其首款自研SoC——澎湃S1芯片,并同时发布了搭载该芯片的首款产品小米5c,成为了苹果、三星和华为之后,第四家拥有自研移动SoC的手机厂商。

到了4月份,小米6发布。作为小米最走量的旗舰系列,小米6几乎避开了此前小米5、5s系列上犯过的所有错误:不仅在国内首发了骁龙835移动平台,还标配了6GB内存,采用了更为成熟的光学指纹,整机表现全面无黑点,是一款名副其实的“水桶机”。

9月份,小米再度举办发布会,一次发布了小米MIX 2和小米Note 3两款产品。值得注意的是,小米这次发布会上改变了MIX系列和Note系列的定位:Note系列从原来的最高端旗舰产品改为了与数字系列并重、主打线下的产品线,以此来与OPPO、vivo等线下品牌竞争。

MIX系列则“概念”落地,成为小米新的高端旗舰系列,成为了小米冲刺高端市场,摆脱“低价”标签的秘密武器。

除了旗舰手机之外,小米的中端和千元机市场也开始细分,除了原有的产品线主攻线上之外,还推出了小米5X、红米Note 5A这些产品,以拍照等角度切入线下市场。基本形成了小米数字系列、Max系列、红米部分产品对抗荣耀、魅族;MIX系列冲击高端对抗华为;Note系列、X系列等抗衡OPPO、vivo的局势,产品线规划基本成型。

而在一番努力之下,小米手机在销量商业频传喜讯:第二季度出货量2316万台、第三季度出货量2760万台、10月份单月出货1000万台。10月份就完成了1000亿元的全面营收目标。根据央视公布的手机销售数据,小米2017年的销售增速稳居第一位。

● 生态链遍地开花

事实上,小米生态链建设上去年的成绩更为惊人。在去年11月末举行的小米IoT开发者大会上,雷军就曾宣布,小米智能硬件联网设备总数已经超过8500万台,日活跃设备超过1000万,接入设备超过800种,合作伙伴超过400家。小米IoT已经成为全球最大智能硬件IoT平台。

而且,越来越多的优质小米产品开始被用户所熟知。比如去年的石头扫地机器人、小爱同学、电磁炉、小米空气净化器等等。这些产品出色性价比以及良好的使用体验所带来的口碑和人气积攒也开始反哺小米手机甚至整个小米品牌,使得小米的社会认可度越来越高。

根据@MIJIA米家公布的数据,去年仅小米生态链的年销售额就已经突破200亿元,较2016年翻了一番。而且,小米生态链旗下产品接连斩获iF金奖、Good Design best 100、红点Best of the best三大设计大奖,实现工业设计上的大满贯。

● 新零售战略初见成效,海外市场高歌猛进

作为小米反击的重要一步,线下市场也是去年小米发力的重点。2017年5月末,第100家小米之家正式开始运营,到了下半年,小米支架的铺设速度明显加快,2017年11月末,小米已经在国内30个省158个城市开设了242家小米之家,单月营业额突破7.5亿。

值得注意的是,4月份,小米之家北京世贸天阶店正式开始营业,吹响了小米之家进驻各地顶级商圈的号角。到了11月份,全国首家小米之家旗舰店在深圳万象天地开业,开业后甚至吸引罗永浩、余承东等友商CEO前去参观,足见小米新零售模式的成功。

在海外市场,小米更是高歌猛进。在小米最强势的印度市场,去年第三季度,小米出货量达到920万台,已经成为印度第一大手机厂商;除此之外,在越南、印尼等东南亚国家、以及俄罗斯国家同样高歌猛进。这也为小米手机销量猛增提供了动力。

● 总结:告别迷茫,重返巅峰

毫无疑问,刚刚过去的2017年小米并没有让我们失望。飞速增长的小米在经历了两年的迷茫期之后,仅用一年时间就再次超越了此前所创造的巅峰。2018年,无论是手机业务、生态链还是新零售,小米还存在着无数的机遇和可能。至于新的一年里小米能够表现如何,不妨让我们拭目以待吧!