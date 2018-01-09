虽然苹果不参加CES，可是配件商们却展示大量产品

1月9日消息，据9to5Mac报道，2018年国际消费电子产品展览会（CES）即将在美国拉斯维加斯开幕，期间可能有无数新产品出现，为此知名苹果新闻网站9to5Mac把人们最期待看到的东西集中起来。虽然苹果还没有在CES上正式亮相，但几乎所有主要的iPhone和Mac配件公司都会展示自己的新产品，所以肯定会有很多值得期待的东西，当然还有一些惊喜。

1.HomeKit

今年CES上的主题之一就是智能家居，对于苹果生态系统来说，也就是指HomeKit。内置HomeKit支持的智能配件将在持续1个星期的CES上占据主导地位。我们已经看到，在CES正式开始之前，各种新产品就已经开始陆续推出，未来几天还会有更多的新产品亮相。

2.无线充电

随着iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X于去年秋季发布，苹果为配件制造商创造了全新的市场，即基于Qi的无线充电。Belkin已经宣布要在2018年推出最新无线充电器，我们预计其他配件制造商也会跟进。除了传统的充电垫外，我们还有望看到各种形状和尺寸的无线充电配件，它们也将有各种不同的用例。

3.HomePod竞争

虽然苹果还没有在智能音箱市场出货首款产品HomePod，但该公司的竞争对手正在不断推出新的音箱。预计在今年的CES上，将会有一场关于智能音箱的精彩对决，包括大到功能强大的家庭影院，小到结构紧凑、价格便宜、搭载虚拟助理的迷你音箱，比如Google Home Mini。不久前有人预测，智能音箱将成为2018年“增长最快的”技术。

然而，随着市场变得越来越饱和，要使其HomePod在竞争中脱颖而出，苹果公司面临着越来越难的挑战。从更积极的意义上说，CES也可能是扩大音箱对AirPlay 2支持的绝佳机会。更新的无线流媒体规范提高了缓冲性能，并在iOS上支持多室音频播放。

除HomePod、Beats和Sonos的产品已经承诺未来支持AirPlay 2外，其他几家与苹果在AirPlay 2上合作的公司推出的产品包括Naim、Bose、Devialet、Dynaudio、Polk、Denon、McIntosh、Marantz、Bowers & Wilkins、Libratone、Definitive Technology、Bang & Olufse以及BlueSound等。

4.VR/AR

虽然苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）曾表示，他相信增强现实(VR）而非虚拟现实（VR)的未来，但这并没有阻止其他公司继续探索VR技术。许多新的VR头盔将在CES展上展出，其中许多将提供4k分辨率的显示器。虽然iPhone用户现在可能不会直接从VR中获益，但对不断扩大的市场的兴趣将有助于推动对苹果ARKit的支持，它于去年秋季随同iOS 11的发布首次亮相。

5.iPhone摄影

在每次iPhone迭代时，苹果都会大幅提高设备的成像能力，从而带动了新的配件商进一步推动摄影技术的进步。DJI今年推出了Osmo Mobile 2，这是该公司颇受欢迎的iPhone稳定架的改进版。在今年的CES上，我们可能会看到更多类似Osmo的相关配件，还有其他专业视频、音频以及摄影设备。

6.Mac配件

虽然iPhone配件在CES上吸引了绝大多数人的注意力，但Mac配件通常也能看到健康的更新。在去年的CES上，我们看到了许多新的Mac外设设备，包括电池、键盘和适配器等。预计今年将会出现更多类似的东西，以及新的外部显示器。随着4K进入主流，价格继续下降，质量继续提高。由于苹果公司不再销售自家Mac电脑专用的外部显示器，这对其他制造商来说绝对是个吸引人的市场。