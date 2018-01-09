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英伟达宣布GeForce NOW提供免费Beta版本：老爷机也可玩游戏大作

2018-1-9 7:56:50来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家1月9日消息 在CES 2018会展上，英伟达宣布，从即可起，GeForce NOW游戏串流服务将会提供免费的Beta版本，同时兼容大部分基于Windows系统的台式机及笔记本。

Geforce Now正式亮相于去年的CES会展，其理念非常简单，云串流技术能够让配置较低的PC运行需要强劲性能的大型游戏，它将支持市面上大多数3A大作，不过该服务非常受限于网络带宽环境影响，因此目前仍仅在北美和欧洲地区推出。

Geforce Now采用了最新的NVIDIA GeForce GTX GPU，在PC苛刻的配置环境下也可以畅玩3A大作。GeForce NOW支持的游戏可以在几秒钟内即刻安装到云游戏平台上，并自动将最新的补丁应用于游戏和NVIDIA Game Ready驱动程序。

其还支持超流模式，这种模式可以提高GeForce NOW游戏从60FPS到120FPS或更高的速度将游戏传输到Mac或Windows PC上，从而降低延迟。

订阅了该服务的玩家可以在Nvidia的服务器上，通过Steam、Origin等游戏平台或是独立安装程序来安装游戏，当然，游戏还需要自己购买的。每个用户享受1TB的云空间。

NVIDIA目前在GEFOREC NOW Beta服务中提供了大约100款的游戏，游戏覆盖面很广。

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关键词：NVIDIAGeforce Now云游戏

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