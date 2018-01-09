GoPro承认：对出售持开放态度，但并未主动寻求机会

北京时间1月9日早间消息，美国运动相机制造商GoPro周一表示，该公司有意与规模更大的企业展开合作，但并没有主动寻求出售。而该公司的股价当天也从早盘的大幅下跌中收复失地。

这项评论发布之后，多家媒体都报道称，GoPro已经聘请摩根大通帮助其处理出售事宜，原因是这个曾经的华尔街宠儿如今面临着运动相机和无人机的需求下滑。

该公司股价本周一最多下跌33%，创下5.04美元的低点。但在CNBC率先披露该公司正在进行收购谈判后，跌幅有所收窄。

“我们始终明确一个观点：我们对任何有助于扩大我们使命的机会都持开放态度。摩根大通是我们聘请的银行，但我们并未主动寻求出售。”GoPro在电子邮件声明中说，“我们的责任是扩大企业规模，所以如果有合适的机会，我们就会考虑。”

摩根大通拒绝对此置评。

GoPro当天早些时候下调了第四财季营收预期，而在之前的圣诞购物季中，该公司的相机需求也表现疲软。除此之外，他们还宣布退出无人机业务。

GoPro的运动相机和Karma无人机已经连续几个季度遭遇需求下滑，这类设备的主要用户是运动和旅行爱好者。

此外，GoPro还预计欧洲和美国监管障碍可能降低今后几年的无人机市场需求。他们还补充道，在出售现有的Karma库存后，该公司就将开始退出无人机业务。

GoPro本周将最新的HERO6相机价格从499美元降至399美元，此举将对第四财季的营收产生大约8000万美元的影响。

摩根士丹利在周一发表的研报中预计，降价将给该公司2018财年的盈利增长构成障碍。

此举正值现有运动相机型号需求疲软之际。“尽管提供了不小的营销支持，但我们发现消费者还是不太愿意以一年前发布时的价格购买HERO5 Black。”GoPro CEO尼克·伍德曼（Nick Woodman）在声明中说。

该公司目前预计第四财季营收为3.4亿美元，去年11月预计为4.7亿美元，正负区间为1000万美元。该公司还表示，他们计划通过重组裁员250人。截至9月30日，GoPro拥有1254名员工。

“压缩成本是好办法，但现在的关键是该公司能否扭转局势。”GBH Insights分析师丹尼尔·艾维斯（Daniel Ives）说。

该公司还表示，伍德曼还将2018年的现金薪酬将为1美元。

GoPro周一在纳斯达克市场常规交易中下跌12.77%，报收于6.56美元。盘后下跌1.52%，至6.46美元。