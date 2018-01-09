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Wi-Fi新加密协议WPA3即将普及：防止暴力字典攻击

2018-1-9 15:39:17来源：IT之家作者：容承/实习责编：容承/实习评论：

IT之家1月9日消息 已经服役13年的 WPA2加密协议已经变得不安全了。前段时间，有外媒报道，用于保护无线路由器和联网设备不被入侵的WPA2安全加密协议，已经被破解。利用这些漏洞的影响包括解密、数据包重播、TCP连接劫持、HTTP内容注入等。这表示着，只要用户设备连上了WiFi，都有可能被攻击。

近日，Wi-Fi联盟组织宣布，将快速推出WPA WiFi身份验证标准的新版本，即WPA3。

据了解，WPA3主要有四项新功能：

第一个功能是在几次尝试登录失败后阻止WiFi身份验证过程来防止暴力攻击。

其次是能够使用附近的WiFi设备作为其他设备的配置面板。例如，用户将能够使用他的手机或平板电脑来配置另一个没有屏幕的设备（如智能锁，智能灯泡等小型物联网设备）的WiFi WPA3选项。

第三和第四个功能与WiFi WPA3中包含的加密功能有关。第三个是“个性化数据加密”，它是对每个设备与路由器或接入点之间的连接进行加密的一个特征。第四个是改进的加密标准，WiFi联盟将其描述为“192位安全套件。除了这些通用描述之外的更多细节预计在2018年晚些时候宣布。

另外，由于供应商设备适配的原因，用户需要过一段时间才能购买到支持WPA3的设备。

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关键词：WPA3WiFi

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