相比突然“变黑”的金球奖，我对这位怪兽片掌门人更有兴趣

看到各种“美利坚金球奖一片黑”的消息，坚持电影爱好者人设的我，对身处暴风眼中心位置的“恶棍天使”哈维·韦恩斯坦大佬是脚还是脸先着地并不感冒，出来混终归是要还的。连奥斯卡最佳影片都能乌龙的2017年，无数媒体公众号写好了预测文章翘首期待准备抢个热点，却被尴尬地按在地上反复摩擦。

因为屠榜金球奖提名而备受关注的影片《水形物语》导演吉尔莫·德尔·托罗，长相颇有几分宫崎骏的神韵。消息传来，“陀螺”拿下了最佳导演奖，这位可爱的墨西哥胖子终于用一个真正的重量级导演奖项证明自己，不用再每每以自己的得意作品为他人作嫁衣裳而自己一无所获了。

厌倦了铺天盖地一片“黑”，趁着下午上班“摸鱼”的工夫，我去扒了扒这位墨西哥导演的逸闻。大家可以直接搜索“陀螺”的本名“Guillermo del Toro”。

搜索结果一如既往的全面和直观。右侧类似百科的模块很是惹眼，看上去必应整合了包括维基百科、IMDb、社交网络等网页内容呈现。从基本的身高体重，到“陀螺”2018金球奖最新斩获，甚至个人净资产这种数据都能直观地体现。随着“陀螺”的金球奖折桂，只怕这个四千万美元的数字很快就要变一变了。

搜索引擎直观的展现出“陀螺”的许多作品，电影到电视，动画和画册，都能让人感觉到“陀螺”的心中肯定住着一只小怪兽，这点从他创作的许许多多充斥着魔幻、怪兽元素的作品就能看得出来。不过相比另一位以怪诞和独特风格著称的鬼才蒂姆·波顿，“陀螺”要“入世”许多。

另外还有意外收获，随手点开一个书籍作品的图标便能看到这本作品的详细信息，甚至Amazon的读者评价、购买与借阅链接都直接出现在了视野内。

看到外媒在今天的一条报道中说，“陀螺”在金球奖领奖的时刻向着现场的管弦乐队大喊“音乐小一点！已经25年了，给我一分钟，只要一分钟就好！”难掩激动之情，突然觉得这个墨西哥胖子很可爱。

在另外一篇近期的专访中，“陀螺”阐述了他眼中为什么那些老电影中的经典怪物形象，现今的观众们已经不再买账的原因。

不知什么时候，隔壁工位的同事推了推我，一句“别傻笑了”把我从八卦之心熊熊燃烧的状态拉回了现实。想来这趟“摸鱼之旅”带来的震撼，让我回想起学生时代刚学会上网时那笨拙的快乐。

下次有心情“逛”的话，搜点什么好呢？阿诺州长和史泰龙两大老牌硬汉多年来的恩怨情仇？还是霉霉的前男友“们”？