加密聊天软件Telegram涉足区块链：计划发行价值50亿美元虚拟代币

IT之家1月9日消息，据Finance Magnates报道，社交应用Telegram正在计划推出一个ICO项目，并计划发行相关的加密代币。

Telegram于2013年推出，截止到2017年12月，已有1.8亿用户，用户基础相当庞大。其软件本身是一个基于云计算的聊天软件，用户可以通过它交换消息和媒体文件。与微信的不同之处在于，Telegram更加强调隐私，用户可以在“秘密聊天”中交谈，而这些信息只能在他们发送的设备上查看，不能被转发。用户还可以选择在消息上设置销毁计时器，就像Snapchat一样，当时间达到设定时，消息就不复存在了。

据消息人士透露Telegram的白皮书显示，其加密代币被命名为“Grams”，而区块链网络名为“TRON”。Telegram的创始人正在考虑将初始的代币总值限定在30-50亿美元，其中5亿美元的代币将对外进行出售。该区块链项目将分为四个分支：TON服务、TON DNS、TON支付和TON区块链。

代币的分配计划为：50亿Grams将直接生成，其中4%将保留给开发团队，至少有52%由Telegram持有，以便控制流通中的货币数量。另外消息称该ICO项目最早会在3月份上市。

相关数字货币置评人表示TON将成为继比特币和以太坊后，成为性能优越的“第三代”区块链。这也意味着代币不会通过老旧的POW（挖矿）方式产生，而可能通过POS（代币拥有证明）等更为高效的形式产生。

Telegram官方并没有对此消息进行评论，官网暂时还没有发布相关新闻消息，IT之家后续会继续关注该事件的后续走向。