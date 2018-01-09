腾讯研发声音算法：普通耳机也能拥有实时3D音效

IT之家1月9日消息 某天，和朋友开黑《王者荣耀》的时候，在下路草丛中听到了关羽的马蹄声，但是不知道他会从哪个方向突过来，心里甚是害怕。要知道，小马可被关羽撞那么一下，大半管血就没了。有没有办法通过关羽的马蹄声来判断他过来的方向呢？

现在，腾讯音视频实验室开发了一套3D音效算法。

对于3D音效，许多爱玩游戏的小伙伴可能不会感到陌生，比如说CS中射击的枪声、附近敌人轻微的脚步声等。而腾讯的这个算法的黑科技在于，它可以不依靠硬件直接模拟3D音效，并且可以在任何普通耳机上体验到3D实时语音效果。

腾讯开发的3D音效算法，通过调整同一个声音到达人耳朵的不同音量和时间，模拟人在空间内不同位置听到声音的方位感，产生不同环境下的声音反射效果，比如野外、音乐厅或者小轿车内。

当这套3D音效算法用到《王者荣耀》游戏上，我们就能够实现文章开头提到的通过关羽的马蹄声来判断其突过来的方向，从而风骚走位躲避伤害。又或者在《欢乐斗地主》的时候，我们可以听到左边的玩家叽叽喳喳了。

除了增强游戏体验之外，这个算法用在影视作品上带来的体验也是相当好，让电影中的声音人话也都具有非常强的方位感和立体感。

目前，腾讯音视频实验室正在不断开拓3D音效技术的新应用。也许，在不久的将来，以上的所有玩法都会成真，为我们打开听觉新体验的大门。

这里有几段演示音频，大家可以戴上耳机感受下：

处理前音乐片段



处理后音乐片段

斗地主音效片段

