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华为：全闪闪存收入增速全球第一，质量增长

2018-1-9 17:46:31来源：IT之家作者：文奇/实习责编：文奇/实习评论：

IT之家1月9日消息 在1月8日召开的华为存储2017年总结以及2018年策略更新媒体沟通会上，华为存储产品线总裁表示：“要讲一个关键词的话，2017年就是‘有质量的增长。’”

▲OceanStor Dorado V3全闪存存储

华为在沟通会上表示，根据IDC的数据，2017年前三季度华为存储全球收入增长率达到35.2%，位列全球第一。其中，自全闪存存储阵列OceanStor Dorado V3上市交付以来，华为全闪存存储产品迎来较快增长，2017年前三季度的全闪存存储收入增速位列全球第一，达到了226.8%。另外，华为还在西欧与日本这两个市场实现了超过100%的大幅度增长，分别是151%与197%。

云计算、在线支付、移动社交等越来越多的实时交互应用不仅带来了数据的快速膨胀，更对数据中心的存储性能提出了更加苛刻的要求。闪存对于帮助企业应对数据爆炸式增长，加速关键业务应用至关重要。可以预见，全闪存将成为未来主流的数据中心存储，并应用于企业的关键重载业务。

据华为存储产品线总裁介绍，华为从2005年开始研究闪存技术，在闪存领域拥有超过12年的持续积累，具备存储操作系统、控制器、SSD盘（固态硬盘）全自研能力，并能够针对闪存进行端到端的优化。

来自IDC的存储市场份额报告显示，华为存储2017年前三季度全球收入增长率达到35.2%，增速第一。另外，报告还显示其高端存储、软件定义存储、NAS存储、金融行业占有率均达到了首次第一。另外，华为还计划于2018年上半年正式发布新一代全闪存存储OceanStor F V5系列以及混合闪存OceanStor V5系列，进一步扩充闪存存储产品布局。

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关键词：华为闪存

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