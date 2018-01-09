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游戏直播平台斗鱼计划今年IPO：融资4亿美元

2018-1-9 17:57:14来源：凤凰科技作者：箫雨责编：骑士评论：

据BusinessTimes网站北京时间1月9日报道，知情人士称，流媒体游戏直播平台斗鱼网络计划在今年启动首次公开招股(IPO)，融资大约3亿美元至4亿美元。斗鱼获得了腾讯控股公司的投资。

知情人士称，斗鱼倾向于在香港上市，因为香港交易所预计最快在今年下半年允许使用不同股权结构的公司上市。

不过，斗鱼尚未就上市地点作出最终决定。摩根士丹利和摩根大通将担任斗鱼IPO的牵头经办行。

斗鱼创建于2013年，是中国领先的流媒体游戏直播平台之一。艾媒咨询的数据显示，2017年第三季度，在中国游戏直播平台中，斗鱼的活跃用户在注册用户中的占比最高。

过去几年，游戏直播平台实现了快速发展，并吸引了科技巨头的投资。全球会计师事务所、咨询公司德勤在去年12月发布的报告中称，斗鱼是亚太地区增长最快的科技公司。

德勤在报告中称，过去3年，斗鱼营收飙升了708倍。2016年3月，斗鱼融资1亿美元，腾讯领投，红杉资本参投。2016年8月，斗鱼又融资了人民币15亿元(约合3.077亿美元)，这轮融资由腾讯和凤凰资本领投。

据中国媒体报道，2017年11月，斗鱼又完成了一轮融资，金额尚未披露。这轮融资由招银国际领投，对斗鱼的估值超过人民币100亿元。

斗鱼尚未置评。

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关键词：斗鱼直播

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