徐小平：拥抱区块链是内部分享，1比特币悬赏泄密者

1月9日下午消息，真格基金创始人徐小平发微博澄清，“我在内部强烈鼓励大家拥抱区块链革命、学习区块链技术，是我经过长期观察和思考得出的认知，我感到有责任告诉我们的创业者。我不希望我对区块链的看法被人误解为是对ICO的观点。区块链革命确确实实已经到来。”

徐小平认为，任何一个新技术浪潮到来的时候，都伴随着一定的狂热与泡沫，但到头来最终胜出的，还是那些提供了实实在在技术和产品、创造了能够被人类使用价值的人和公司。

今日，一则关于徐小平关于对区块链的截图广为流传，截图显示，“各位CEO，区块链革命已经到来，这是一场顺之者昌，逆之者亡的伟大技术革命。它对传统的颠覆，将会比互联网、移动互联网更加迅猛彻底”。

徐小平呼吁创业者行动起来，“在立身自身业务的同时，了解区块链，理解ICO，进入区块链时代。对区块链不要有怀疑，不要有迟疑，立即动员全体员工，学习如何拥抱这场革命”。

这个截图是徐小平在所投企业CEO群里发的，他明确表示不要外传，但还是有人传出去了。对于截图，徐小平指出，“如果有人告诉我是谁把我的内部分享泄漏出去的，我奖他一个比特币。”

此前，真格基金创始人徐小平还投资了杭州做企业级联盟链平台的云象科技。

徐小平澄清全文：