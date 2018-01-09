小蓝单车押金转换滴滴券细则出炉：两种方案，1月17日上线

1月9日消息，今日上午，滴滴出行与小蓝单车发布公告称，双方达成单车业务托管合作，小蓝单车用户的押金、特权卡、充值余额将通过滴滴单车券和出行券返还。不接受转换的用户，针对其押金、特权卡和充值余额，小蓝单车仍将努力寻找解决办法。对于三个月来押金一直无法退还的小蓝用户来说，这一消息给他们带来了希望。

今天下午，经凤凰网科技向滴滴客服电话确认，小蓝单车的押金返还将于1月17号正式上线。届时，滴滴将在app上推送相关内容，点击即可进入相关页面。另外，app上也将出现入口，用户提出申请后，经滴滴审核成功即可收到单车券和出行券。

现在，滴滴给出两种返还方案：

1、小蓝单车app上的所有押金和充值余额都将以1元单车券的方式下发到用户账户；鉴于滴滴app内的共享单车平台将汇集ofo、小蓝单车和即将上线的自有品牌，该单车券也同样适用于这三种单车；

2、充值余额以1元单车券的方式返还，押金分两部分下发：

押金为99元的用户将收到49张1元单车券和50元的出行券，出行券包括5张5元的快车券和5张5元的专车券，均为无门槛的现金抵扣券；

押金为199元的用户将收到99张1元单车券和100元的出行券，出行券包括10张5元的快车券和10张5元的专车券，也均为无门槛的现金抵扣券。

此次返还活动中的出行券，具体使用时限尚未确定。但此前滴滴的现金出行券使用时限一般为30天，超出后自动作废。

小蓝单车此前独立运营期间的收费标准为0.5元/半小时，而ofo面对社会人士的收费标准为1元/小时。1元单车券将以何种收费标准进行使用，目前尚不确定。

此外，根据客服人员的介绍，如果小蓝单车用户对滴滴的返还方案存有异议，需联系小蓝官方询问押金事宜。